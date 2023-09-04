https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894138478.html

Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море

Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023

Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море

Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:08

2023-09-04T17:08

2023-09-04T17:54

сочи

турция

черное море

сергей шойгу

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нет, об этом речи не шло и не идет. Какие сферы влияния? Там давно уже все поделено, есть все правила судоходства, правила проходов через проливы", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, обсуждался ли на переговорах вопрос о разделах сфер влияния в Черном море с тем, чтобы уравновесить влияние России, соответствующие предположения высказывались в западной прессе.Он уточнил, что в ходе переговоров обсуждалось выполнение Турцией взятых на себя обязательств о непрохождении военных судов.

https://ria.ru/20230901/peregovory-1893724314.html

сочи

турция

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, турция, черное море, сергей шойгу