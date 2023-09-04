Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 04.09.2023 (обновлено: 17:54 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894138478.html
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море
Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:08
2023-09-04T17:54
сочи
турция
черное море
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893739659_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_88c588879ce22e9f7406bb1fd73ffded.jpg
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нет, об этом речи не шло и не идет. Какие сферы влияния? Там давно уже все поделено, есть все правила судоходства, правила проходов через проливы", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, обсуждался ли на переговорах вопрос о разделах сфер влияния в Черном море с тем, чтобы уравновесить влияние России, соответствующие предположения высказывались в западной прессе.Он уточнил, что в ходе переговоров обсуждалось выполнение Турцией взятых на себя обязательств о непрохождении военных судов.
https://ria.ru/20230901/peregovory-1893724314.html
сочи
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893739659_221:0:2710:1867_1920x0_80_0_0_f41f92cc6c65b8a65b5115e93c53ce2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, турция, черное море, сергей шойгу
Сочи, Турция, Черное море, Сергей Шойгу
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море

Шойгу: речи об укреплении позиций Турции в Чёрном море на встрече в Сочи не шло

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Нет, об этом речи не шло и не идет. Какие сферы влияния? Там давно уже все поделено, есть все правила судоходства, правила проходов через проливы", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, обсуждался ли на переговорах вопрос о разделах сфер влияния в Черном море с тем, чтобы уравновесить влияние России, соответствующие предположения высказывались в западной прессе.
Он уточнил, что в ходе переговоров обсуждалось выполнение Турцией взятых на себя обязательств о непрохождении военных судов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку и работу в Сирии
1 сентября, 17:16
 
СочиТурцияЧерное мореСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала