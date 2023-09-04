https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894138478.html
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море
Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:08
2023-09-04T17:08
2023-09-04T17:54
сочи
турция
черное море
сергей шойгу
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Укрепление роли Турции в Черном море не обсуждалось в ходе российско-турецких переговоров в Сочи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нет, об этом речи не шло и не идет. Какие сферы влияния? Там давно уже все поделено, есть все правила судоходства, правила проходов через проливы", - сказал Шойгу в ответ на вопрос, обсуждался ли на переговорах вопрос о разделах сфер влияния в Черном море с тем, чтобы уравновесить влияние России, соответствующие предположения высказывались в западной прессе.Он уточнил, что в ходе переговоров обсуждалось выполнение Турцией взятых на себя обязательств о непрохождении военных судов.
https://ria.ru/20230901/peregovory-1893724314.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, турция, черное море, сергей шойгу
Сочи, Турция, Черное море, Сергей Шойгу
Шойгу: в Сочи не обсуждалось укрепление позиций Турции в Черном море
Шойгу: речи об укреплении позиций Турции в Чёрном море на встрече в Сочи не шло