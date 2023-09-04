https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894008988.html

В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку

В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023

В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет непросто убедить российского коллегу Владимира Путина возобновить участие РФ в зерновой сделке, так как никаких... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:15

2023-09-04T09:15

2023-09-04T09:15

в мире

россия

турция

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328559_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_c070ada6667d4103ae6d7edfbf28c7e5.jpg

СТАМБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет непросто убедить российского коллегу Владимира Путина возобновить участие РФ в зерновой сделке, так как никаких реальных деклараций с намерениями устранить беспокойство Москвы сделано не было, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Путин и Эрдоган 4 сентября в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля. "Думаю, что убедить Путина возобновить зерновую сделку будет непросто. Никаких деклараций относительно намерений устранить причины выхода РФ из сделки сделано не было. Наоборот – Украина открыла новый, другой коридор для судов с целью увидеть, что сделает Россия", - заявил Эренель. По его мнению, ситуация с передачей (Турцией – ред.) Владимиру Зеленскому главарей отряда "Азов"* окажет влияние на переговоры президентов. Также немаловажно, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство – по мнению эксперта, этот фактор может усилить переговорные позиции Москвы в вопросе зерновой сделки. "Отличие в этот раз в том, что свою роль может получить Катар: в финансовом аспекте с высокой вероятностью средства Катара будут использованы для компенсации ущерба РФ", - отметил эксперт. В преддверие встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.* Националистическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html

https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка