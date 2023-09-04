https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894008988.html
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет непросто убедить российского коллегу Владимира Путина возобновить участие РФ в зерновой сделке, так как никаких... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:15
2023-09-04T09:15
2023-09-04T09:15
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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СТАМБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет непросто убедить российского коллегу Владимира Путина возобновить участие РФ в зерновой сделке, так как никаких реальных деклараций с намерениями устранить беспокойство Москвы сделано не было, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Путин и Эрдоган 4 сентября в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля. "Думаю, что убедить Путина возобновить зерновую сделку будет непросто. Никаких деклараций относительно намерений устранить причины выхода РФ из сделки сделано не было. Наоборот – Украина открыла новый, другой коридор для судов с целью увидеть, что сделает Россия", - заявил Эренель. По его мнению, ситуация с передачей (Турцией – ред.) Владимиру Зеленскому главарей отряда "Азов"* окажет влияние на переговоры президентов. Также немаловажно, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство – по мнению эксперта, этот фактор может усилить переговорные позиции Москвы в вопросе зерновой сделки. "Отличие в этот раз в том, что свою роль может получить Катар: в финансовом аспекте с высокой вероятностью средства Катара будут использованы для компенсации ущерба РФ", - отметил эксперт. В преддверие встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.* Националистическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
https://ria.ru/20230904/diplomatiya-1893613367.html
https://ria.ru/20230902/sdelka-1893837310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку
Эксперт Эренель: убедить Путина возобновить зерновую сделку будет непросто
СТАМБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану будет непросто убедить российского коллегу Владимира Путина возобновить участие РФ в зерновой сделке, так как никаких реальных деклараций с намерениями устранить беспокойство Москвы сделано не было, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Путин и Эрдоган 4 сентября в Сочи
обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.
Будущее Турции зависит от России
«
"Думаю, что убедить Путина возобновить зерновую сделку будет непросто. Никаких деклараций относительно намерений устранить причины выхода РФ из сделки сделано не было. Наоборот – Украина открыла новый, другой коридор для судов с целью увидеть, что сделает Россия", - заявил Эренель.
По его мнению, ситуация с передачей (Турцией – ред.) Владимиру Зеленскому главарей отряда "Азов"* окажет влияние на переговоры президентов. Также немаловажно, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство – по мнению эксперта, этот фактор может усилить переговорные позиции Москвы в вопросе зерновой сделки.
"Отличие в этот раз в том, что свою роль может получить Катар
: в финансовом аспекте с высокой вероятностью средства Катара будут использованы для компенсации ущерба РФ", - отметил эксперт.
В преддверие встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств.
Межгосударственные отношения России и Турции
Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск
, Одесса
и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море
на данный момент невозможно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН
о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
* Националистическая организация, запрещенная на территории России
СМИ узнали детали предложений ООН по зерновой сделке