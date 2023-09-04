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В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.09.2023
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:43
2023-09-04T08:43
2023-09-04T08:44
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно (в 8.25 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893918770.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины