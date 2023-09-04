https://ria.ru/20230904/trevoga-1893994748.html
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.09.2023
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на понедельник была объявлена в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:34
2023-09-04T03:34
2023-09-04T03:36
специальная военная операция на украине
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украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на понедельник была объявлена в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал с 3.19 по 3.21 (совпадает с мск), до сих пор звучит в Одесской области. Ранее тревога звучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230904/bespilotniki-1893991224.html
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в мире, украина, винницкая область, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу