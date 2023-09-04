https://ria.ru/20230904/trevoga-1893992105.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.09.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в ночь на понедельник была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T02:14

2023-09-04T02:14

2023-09-04T02:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на понедельник была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 1.30 (совпадает с мск), в Одесской области - в 2.00, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской - в период c 2.05 по 2.06.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф