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СМИ: страны Запада потребуют от ОАЭ остановить поставки товаров в Россию - РИА Новости, 04.09.2023
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16:17 04.09.2023 (обновлено: 16:19 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/tovary-1894117793.html
СМИ: страны Запада потребуют от ОАЭ остановить поставки товаров в Россию
СМИ: страны Запада потребуют от ОАЭ остановить поставки товаров в Россию - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: страны Запада потребуют от ОАЭ остановить поставки товаров в Россию
США, Британия и ЕС планируют оказать давление на ОАЭ, чтобы те прекратили поставки товаров в РФ, которые якобы могут оказать помощь Москве в конфликте на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:17
2023-09-04T16:19
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США, Британия и ЕС планируют оказать давление на ОАЭ, чтобы те прекратили поставки товаров в РФ, которые якобы могут оказать помощь Москве в конфликте на Украине, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. "Чиновники из США, Британии и ЕС планируют на этой неделе оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставки товаров в Россию, которые могут помочь Москве в войне против Украины", - пишет издание. Как пишет Wall Street Journal, c понедельника начинаются визиты чиновников из Вашингтона и европейских столиц в ОАЭ в рамках совместных усилий по недопущению попадания в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения. Чиновники заявляют, что серьезно обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадают в Россию через ОАЭ. Издание также приводит слова неназванного чиновника из ОАЭ, который заявил, что страна соблюдает санкции, введенные ООН, и находится в тесном диалоге с международными партнерами, включая США и ЕС, по теме конфликта на Украине и его последствий для мировой экономики. Он добавил, что ОАЭ следят за экспортом товаров двойного назначения и привержены защите "целостности глобальной финансовой системы". Страны-партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878517042.html
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в мире, россия, оаэ, сша, евросоюз, великобритания
В мире, Россия, ОАЭ, США, Евросоюз, Великобритания
СМИ: страны Запада потребуют от ОАЭ остановить поставки товаров в Россию

WSJ: США и ЕС намерены потребовать от ОАЭ остановить поставки товаров в Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США, Британия и ЕС планируют оказать давление на ОАЭ, чтобы те прекратили поставки товаров в РФ, которые якобы могут оказать помощь Москве в конфликте на Украине, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.
«
"Чиновники из США, Британии и ЕС планируют на этой неделе оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставки товаров в Россию, которые могут помочь Москве в войне против Украины", - пишет издание.
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Как пишет Wall Street Journal, c понедельника начинаются визиты чиновников из Вашингтона и европейских столиц в ОАЭ в рамках совместных усилий по недопущению попадания в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения. Чиновники заявляют, что серьезно обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадают в Россию через ОАЭ.
Издание также приводит слова неназванного чиновника из ОАЭ, который заявил, что страна соблюдает санкции, введенные ООН, и находится в тесном диалоге с международными партнерами, включая США и ЕС, по теме конфликта на Украине и его последствий для мировой экономики. Он добавил, что ОАЭ следят за экспортом товаров двойного назначения и привержены защите "целостности глобальной финансовой системы".
Страны-партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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