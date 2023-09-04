https://ria.ru/20230904/torgovlya-1894071345.html

Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган

Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.09.2023

Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:46

2023-09-04T13:46

2023-09-04T13:46

москва

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868223087_0:48:825:512_1920x0_80_0_0_ffc26606b1aabd3518c4ee9889c5a2ba.jpg

СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. "Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели - 100 миллиардов", - сказал Эрдоган.

https://ria.ru/20230904/valyuty-1894068000.html

москва

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, анкара (провинция)