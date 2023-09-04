https://ria.ru/20230904/torgovlya-1894071345.html
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.09.2023
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:46
2023-09-04T13:46
2023-09-04T13:46
москва
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
анкара (провинция)
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. "Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели - 100 миллиардов", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20230904/valyuty-1894068000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, анкара (провинция)
Москва, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Анкара (провинция)
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган
Эрдоган: Анкара и Москва хотят нарастить товарооборот до ста миллиардов долларов