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Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.09.2023
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13:46 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/torgovlya-1894071345.html
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.09.2023
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:46
2023-09-04T13:46
москва
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
анкара (провинция)
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. "Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели - 100 миллиардов", - сказал Эрдоган.
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москва, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, анкара (провинция)
Москва, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Анкара (провинция)
Анкара и Москва намерены серьезно наращивать товарооборот, заявил Эрдоган

Эрдоган: Анкара и Москва хотят нарастить товарооборот до ста миллиардов долларов

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов.
"Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели - 100 миллиардов", - сказал Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Эрдоган заявил о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией
13:33
 
МоскваТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАнкара (провинция)
 
 
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