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В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц - РИА Новости, 04.09.2023
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16:08 04.09.2023 (обновлено: 16:09 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/toplivo-1894115799.html
В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц
В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц - РИА Новости, 04.09.2023
В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц
Жители Великобритании столкнулись с одним из крупнейших за 23 года месячных повышений цен на топливо на фоне роста котировок нефти, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:08
2023-09-04T16:09
экономика
цены на нефть
великобритания
украина
опек
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с одним из крупнейших за 23 года месячных повышений цен на топливо на фоне роста котировок нефти, сообщила в понедельник Британская ассоциация автомобилистов RAC. "В августе цена за литр бензина взлетела почти на семь пенсов (6,68 пенса), в то время как цена на дизель резко выросла на восемь пенсов, что представляет пятое и шестое крупнейшее увеличение за месяц за 23 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации. Таким образом, стоимость заправки полного бака автомобиля бензином выросла в Британии за месяц почти на четыре фунта, дизелем – почти на 4,5 фунта. Отмечается, что рекордные скачки цен были ранее зафиксированы в первой половине 2022 года на фоне российской спецоперации на Украине, после чего цены стали вновь стабилизироваться. Резкое повышение стоимости топлива было вызвано ростом цен на нефть из-за решения стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, сказано в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что стоимость автострахования в Великобритании во втором квартале 2023 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла рекордных значений.
https://ria.ru/20230518/britaniya-1872659039.html
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экономика, цены на нефть, великобритания, украина, опек, в мире
Экономика, Цены на нефть, Великобритания, Украина, ОПЕК, В мире
В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц

В Британии зафиксировали крупнейшее за 23 года повышение цен на топливо за месяц

© РИА Новости / Жанна Манукян | Перейти в медиабанкОчередь на автозаправочной станции в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Жанна Манукян
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Очередь на автозаправочной станции в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с одним из крупнейших за 23 года месячных повышений цен на топливо на фоне роста котировок нефти, сообщила в понедельник Британская ассоциация автомобилистов RAC.
"В августе цена за литр бензина взлетела почти на семь пенсов (6,68 пенса), в то время как цена на дизель резко выросла на восемь пенсов, что представляет пятое и шестое крупнейшее увеличение за месяц за 23 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.
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Таким образом, стоимость заправки полного бака автомобиля бензином выросла в Британии за месяц почти на четыре фунта, дизелем – почти на 4,5 фунта.
Отмечается, что рекордные скачки цен были ранее зафиксированы в первой половине 2022 года на фоне российской спецоперации на Украине, после чего цены стали вновь стабилизироваться.
Резкое повышение стоимости топлива было вызвано ростом цен на нефть из-за решения стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что стоимость автострахования в Великобритании во втором квартале 2023 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла рекордных значений.
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