https://ria.ru/20230904/toplivo-1894115799.html

В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц

В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц - РИА Новости, 04.09.2023

В Британии зафиксировали новое повышение цен на топливо за месяц

Жители Великобритании столкнулись с одним из крупнейших за 23 года месячных повышений цен на топливо на фоне роста котировок нефти, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:08

2023-09-04T16:08

2023-09-04T16:09

экономика

цены на нефть

великобритания

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Жители Великобритании столкнулись с одним из крупнейших за 23 года месячных повышений цен на топливо на фоне роста котировок нефти, сообщила в понедельник Британская ассоциация автомобилистов RAC. "В августе цена за литр бензина взлетела почти на семь пенсов (6,68 пенса), в то время как цена на дизель резко выросла на восемь пенсов, что представляет пятое и шестое крупнейшее увеличение за месяц за 23 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации. Таким образом, стоимость заправки полного бака автомобиля бензином выросла в Британии за месяц почти на четыре фунта, дизелем – почти на 4,5 фунта. Отмечается, что рекордные скачки цен были ранее зафиксированы в первой половине 2022 года на фоне российской спецоперации на Украине, после чего цены стали вновь стабилизироваться. Резкое повышение стоимости топлива было вызвано ростом цен на нефть из-за решения стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, сказано в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что стоимость автострахования в Великобритании во втором квартале 2023 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла рекордных значений.

https://ria.ru/20230518/britaniya-1872659039.html

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экономика, цены на нефть, великобритания, украина, опек, в мире