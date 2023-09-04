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Жителя Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму - РИА Новости, 04.09.2023
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15:05 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/terrorizm-1894093143.html
Жителя Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму
Жителя Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму - РИА Новости, 04.09.2023
Жителя Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму
Военный суд приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей жителя Челябинской области, который разместил информацию о призыве к терактам в Telegram-чате... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:05
2023-09-04T15:05
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Военный суд приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей жителя Челябинской области, который разместил информацию о призыве к терактам в Telegram-чате признанной в России террористической организации "Артподготовка"*, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина разместил информацию, содержащую призывы к совершению терактов в отношении органов власти, а также насилию к сотрудникам правоохранительных органов, в телеграм-чате, администрируемом лидером признанной в 2020 году на территории России террористической организации "Артподготовка"*. "Южный окружной военный суд признал виновным южноуральца… Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, сроком на 2 года", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и частью 2 статьи. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), уточняется в сообщении. Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину, поясняет пресс-служба.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230811/sud-1889575284.html
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россия, челябинская область
Россия, Челябинская область
Жителя Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму

Жителя Челябинской области оштрафовали на 350 тысяч руб за призывы к терроризму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Военный суд приговорил к штрафу в размере 350 тысяч рублей жителя Челябинской области, который разместил информацию о призыве к терактам в Telegram-чате признанной в России террористической организации "Артподготовка"*, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина разместил информацию, содержащую призывы к совершению терактов в отношении органов власти, а также насилию к сотрудникам правоохранительных органов, в телеграм-чате, администрируемом лидером признанной в 2020 году на территории России террористической организации "Артподготовка"*.
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"Южный окружной военный суд признал виновным южноуральца… Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и частью 2 статьи. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), уточняется в сообщении.
Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину, поясняет пресс-служба.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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