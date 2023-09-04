https://ria.ru/20230904/sud-1894176429.html

Жителя Ростовской области осудят за жестокое убийство 14-летней девочки

Жителя Ростовской области осудят за жестокое убийство 14-летней девочки - РИА Новости, 04.09.2023

Жителя Ростовской области осудят за жестокое убийство 14-летней девочки

Ранее неоднократно судимый житель Красносулинского района Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве 14-летней девочки,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:23

2023-09-04T19:23

2023-09-04T19:40

происшествия

красносулинский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Ранее неоднократно судимый житель Красносулинского района Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве 14-летней девочки, совершенном в сентябре 2022 года, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Перед судом предстанет житель Красносулинского района, обвиняемый в жестоком убийстве 14-летней девочки", - говорится в сообщении. По данным следствия, 7 сентября 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 14-летней девочки. Со слов родителей, утром она направилась в школу, но домой не вернулась. Спустя два дня ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на окраине одного из сел Красносулинского района. Оперативникам удалось установить, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый житель Красносулинского района. "Увидев девочку на обочине грунтовой дороги, он силой усадил ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место, где совершил в отношении нее половое преступление, а затем задушил", - рассказали в региональном СУСК РФ. Уточняется, что после этого мужчина закопал тело девочки, чтобы скрыть следы совершенных преступлений. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. По ходатайству следователя, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что ранее обвиняемый был судим за совершение краж, грабеж, покушение на убийство. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230731/prigovor-1887468542.html

красносулинский район

ростовская область

россия

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происшествия, красносулинский район, ростовская область, россия