https://ria.ru/20230904/strakhovanie-1893999277.html

ООН может решить проблемы со страхованием судов России, сообщают СМИ

ООН может решить проблемы со страхованием судов России, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.09.2023

ООН может решить проблемы со страхованием судов России, сообщают СМИ

Новые предложения ООН по зерновой сделке подразумевают решение проблем со страхованием грузов российских судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T06:32

2023-09-04T06:32

2023-09-04T06:35

россия

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зерновая сделка

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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Новые предложения ООН по зерновой сделке подразумевают решение проблем со страхованием грузов российских судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию, передал в понедельник утром телеканал A Haber. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН, как сообщал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщал также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. "В пакет предложений включены такие пункты, как вмешательство ООН в преодоление проблем со страхованием и принятие мер по решению проблем, с которыми сталкиваются российские суда, перевозящие зерновые продукты", - передал телеканал. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/sdelka-1893997640.html

https://ria.ru/20230904/peregovory-1893996953.html

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россия, турция, оон, зерновая сделка, в мире