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Опрос: в Молдавии выросло число сторонников России в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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12:59 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/storonniki-1894057583.html
Опрос: в Молдавии выросло число сторонников России в конфликте на Украине
Опрос: в Молдавии выросло число сторонников России в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
Опрос: в Молдавии выросло число сторонников России в конфликте на Украине
В Молдавии за год выросло число сторонников позиции России в конфликте с Украиной, число сторонников Киева сократилось на 5%, таковы результаты опроса... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:59
2023-09-04T12:59
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. В Молдавии за год выросло число сторонников позиции России в конфликте с Украиной, число сторонников Киева сократилось на 5%, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного центром социологических исследований CBS-Research. Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, что сейчас происходит в отношениях между Россией и Украиной. Согласно исследованию, "необоснованным вторжением" России на украинскую территорию ситуацию назвали 33,4% респондентов, год назад эту позицию разделяли 38,3% граждан. При этом 18,1% респондентов полагают, что Россия защищает ДНР и ЛНР от атак Украины (17,1% годом ранее), еще 17% полагают, что Москва проводит операцию по освобождению Украины от нацизма (15,1% ранее). Не смогли дать ответ на этот вопрос 3,1% респондентов. При этом отказались отвечать на него 28,3% опрошенных. Опрос проводился с 9 по 22 августа компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1215 человек, погрешность составляет 3%. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html
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украина, россия, молдавия, нато, в мире
Украина, Россия, Молдавия, НАТО, В мире
Опрос: в Молдавии выросло число сторонников России в конфликте на Украине

Опрос: в Молдавии выросло число сторонников позиции РФ в конфликте на Украине

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. В Молдавии за год выросло число сторонников позиции России в конфликте с Украиной, число сторонников Киева сократилось на 5%, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Жителей Молдавии попросили ответить на вопрос, что сейчас происходит в отношениях между Россией и Украиной. Согласно исследованию, "необоснованным вторжением" России на украинскую территорию ситуацию назвали 33,4% респондентов, год назад эту позицию разделяли 38,3% граждан.
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При этом 18,1% респондентов полагают, что Россия защищает ДНР и ЛНР от атак Украины (17,1% годом ранее), еще 17% полагают, что Москва проводит операцию по освобождению Украины от нацизма (15,1% ранее).
Не смогли дать ответ на этот вопрос 3,1% респондентов. При этом отказались отвечать на него 28,3% опрошенных.
Опрос проводился с 9 по 22 августа компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1215 человек, погрешность составляет 3%.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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