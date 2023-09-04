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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 04.09.2023 (обновлено: 09:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996759.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:07
2023-09-04T09:28
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования", — сообщили в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны, для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения летчики Ка-52 и Ми-35 выполняли на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.
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Работа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 на краснолиманском направлении
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны и показали кадры работы техники
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования", — сообщили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения летчики Ка-52 и Ми-35 выполняли на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-35Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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