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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.09.2023

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:07

2023-09-04T05:07

2023-09-04T09:28

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-35

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования", — сообщили в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны, для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения летчики Ка-52 и Ми-35 выполняли на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

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Работа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 на краснолиманском направлении Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны и показали кадры работы техники 2023-09-04T05:07 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35, вооруженные силы рф, безопасность