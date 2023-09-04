https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996759.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:07
2023-09-04T05:07
2023-09-04T09:28
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894010348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbff545385aab68a796247e97afe2a7f.jpg
ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Поражение живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта противника осуществлялось управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования", — сообщили в военном ведомстве. Как уточнили в Минобороны, для обхода средств ПВО противника подлет в зону боевого применения летчики Ка-52 и Ми-35 выполняли на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894010348_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ebe7269af1dc7465763581f82571437.jpg
Работа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 на краснолиманском направлении
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны и показали кадры работы техники
2023-09-04T05:07
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом