https://ria.ru/20230904/siriya-1894129760.html

Путин считает, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин считает, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы - РИА Новости, 04.09.2023

Путин считает, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Россия исходит из того, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы без давления извне, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:46

2023-09-04T16:46

2023-09-04T17:09

сирия

россия

в мире

владимир путин

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы без давления извне, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом."Важно, что мы разделяем базовые подходы к разрешению сирийского кризиса, такие, как уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Понимаем, что для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия, и исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо готовых моделей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230621/siriya-1879537488.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, россия, в мире, владимир путин