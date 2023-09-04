https://ria.ru/20230904/shturm-1894075858.html

Украинский пленный рассказал о ситуации под Соледаром

Украинский пленный рассказал о ситуации под Соледаром - РИА Новости, 04.09.2023

Украинский пленный рассказал о ситуации под Соледаром

У линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших украинских солдат, и, несмотря на это, ВСУ посылают туда же на штурм все новых и новых... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:01

2023-09-04T14:01

2023-09-04T14:35

специальная военная операция на украине

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. У линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших украинских солдат, и, несмотря на это, ВСУ посылают туда же на штурм все новых и новых бойцов, рассказал журналистам попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь. "Когда мы выходили из "Бассейна" (позиция на линии фронта) наших там очень сильные (потери). Трехсотых (раненых) было, было и много 200 (убитых). Утром мы пошли, ну, можно это назвать я не знаю даже чем... "на мясо". Потому что первая группа, которая из 12 человек, пришли (обратно) только трое и просили помощи. Я шел в третьей группе, которая должна была подвезти БК (боекомплект)", - рассказал Цминь. По его словам, группе стрелков поставили задачу штурмовать окоп и потом передать его "специалистам". "Первая группа пошла - там жуть была, и мы сразу попросили отступления, потому, что не вариант, нас на смерть вели", - пояснил пленный. Он уточнил, что отступать было нельзя, об этом предупредил командир. По словам пленного, также прозвучало предупреждение в эфире, что сзади сидят "специалисты" и приказа выпускать с этого участка данную группу нет. "И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжелых трехсотых вывезти – мы пошли… Там каждый чуть ли не кустик пристрелян… Там не то что трупов (много) там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми, врагу не пожелаешь", - пояснил пленный. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230904/vsu-1894029895.html

https://ria.ru/20230903/vsu-1893918445.html

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соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины