Украинский пленный рассказал о ситуации под Соледаром
Украинский пленный рассказал, как ВСУ посылают солдат на штурм под Соледаром
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. У линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших украинских солдат, и, несмотря на это, ВСУ посылают туда же на штурм все новых и новых бойцов, рассказал журналистам попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь.
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"Когда мы выходили из "Бассейна" (позиция на линии фронта) наших там очень сильные (потери). Трехсотых (раненых) было, было и много 200 (убитых). Утром мы пошли, ну, можно это назвать я не знаю даже чем... "на мясо". Потому что первая группа, которая из 12 человек, пришли (обратно) только трое и просили помощи. Я шел в третьей группе, которая должна была подвезти БК (боекомплект)", - рассказал Цминь.
По его словам, группе стрелков поставили задачу штурмовать окоп и потом передать его "специалистам".
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"Первая группа пошла - там жуть была, и мы сразу попросили отступления, потому, что не вариант, нас на смерть вели", - пояснил пленный.
Он уточнил, что отступать было нельзя, об этом предупредил командир. По словам пленного, также прозвучало предупреждение в эфире, что сзади сидят "специалисты" и приказа выпускать с этого участка данную группу нет.
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"И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжелых трехсотых вывезти – мы пошли… Там каждый чуть ли не кустик пристрелян… Там не то что трупов (много) там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми, врагу не пожелаешь", - пояснил пленный.
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имел стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.