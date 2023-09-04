https://ria.ru/20230904/shtorm-1894154684.html

Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех

Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех - РИА Новости, 04.09.2023

Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех

В результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб центральной и западной части Испании, погиб 83-летний мужчина в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:56

2023-09-04T17:56

2023-09-04T17:56

испания

мадрид

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МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. В результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб центральной и западной части Испании, погиб 83-летний мужчина в мадридском городе Вильяманта, одном из наиболее пострадавших муниципалитетов, передает в понедельник газета ABC со ссылкой на муниципальные источники. Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за наводнений и сильных дождей. Одним из погибших был 20-летний мужчина, которого не успели спасти пожарные. Еще один человек в городе Баргас погиб, находясь в своем автомобиле. Кроме того, гражданская гвардия разыскивает мужчину средних лет, чей автомобиль был унесен рекой, когда он ехал с женой и двумя детьми. Мальчик в возрасте 10 лет был найден живым в понедельник утром, сидящим на дереве. Мать и сестра были найдены вчера вечером, а поиски отца семейства продолжаются. В настоящее время из-за шторма остаются закрытыми для движения пять второстепенных дорог в Мадридском сообществе, есть опасения обрушения конструкций на дорогах, соединяющих муниципалитеты Альдеа-дель-Фресно, Вилья-дель-Прадо и Вильяманта. Также остаются закрытыми несколько участков метро, состояние которых постоянно меняется. Что касается Кастильи-Ла-Манчи, то здесь перекрыты шесть региональных дорог и муниципалитет Чозас-де-Каналес в Толедо. Несмотря на то, что в понедельник сильные дожди начинают стихать, в Мадриде и Кастилье-Ла-Манче сохраняется желтый уровень опасности. Так, в городе Монсиа провинции Таррагона за три часа выпало 240 литров на квадратный метр. Рекорды по количеству осадков были также побиты в Мадриде, где в пиковые моменты выпадало 200 литров на квадратный метр.

https://ria.ru/20230825/shtorm-1892283255.html

https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html

испания

мадрид

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испания, мадрид