https://ria.ru/20230904/shtorm-1894154684.html
Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех
Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех - РИА Новости, 04.09.2023
Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех
В результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб центральной и западной части Испании, погиб 83-летний мужчина в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:56
2023-09-04T17:56
2023-09-04T17:56
испания
мадрид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894154215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a2b6e874e1ccffd810b2ac046b776d28.jpg
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. В результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб центральной и западной части Испании, погиб 83-летний мужчина в мадридском городе Вильяманта, одном из наиболее пострадавших муниципалитетов, передает в понедельник газета ABC со ссылкой на муниципальные источники. Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за наводнений и сильных дождей. Одним из погибших был 20-летний мужчина, которого не успели спасти пожарные. Еще один человек в городе Баргас погиб, находясь в своем автомобиле. Кроме того, гражданская гвардия разыскивает мужчину средних лет, чей автомобиль был унесен рекой, когда он ехал с женой и двумя детьми. Мальчик в возрасте 10 лет был найден живым в понедельник утром, сидящим на дереве. Мать и сестра были найдены вчера вечером, а поиски отца семейства продолжаются. В настоящее время из-за шторма остаются закрытыми для движения пять второстепенных дорог в Мадридском сообществе, есть опасения обрушения конструкций на дорогах, соединяющих муниципалитеты Альдеа-дель-Фресно, Вилья-дель-Прадо и Вильяманта. Также остаются закрытыми несколько участков метро, состояние которых постоянно меняется. Что касается Кастильи-Ла-Манчи, то здесь перекрыты шесть региональных дорог и муниципалитет Чозас-де-Каналес в Толедо. Несмотря на то, что в понедельник сильные дожди начинают стихать, в Мадриде и Кастилье-Ла-Манче сохраняется желтый уровень опасности. Так, в городе Монсиа провинции Таррагона за три часа выпало 240 литров на квадратный метр. Рекорды по количеству осадков были также побиты в Мадриде, где в пиковые моменты выпадало 200 литров на квадратный метр.
https://ria.ru/20230825/shtorm-1892283255.html
https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894154215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70493fd194502989c24468e92054d3a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, мадрид
Число погибших из-за шторма в Испании достигло трех
Число погибших из-за шторма "Дана" в Испании выросло до трех человек
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. В результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб центральной и западной части Испании, погиб 83-летний мужчина в мадридском городе Вильяманта, одном из наиболее пострадавших муниципалитетов, передает в понедельник газета ABC со ссылкой на муниципальные источники.
Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за наводнений и сильных дождей. Одним из погибших был 20-летний мужчина, которого не успели спасти пожарные. Еще один человек в городе Баргас погиб, находясь в своем автомобиле.
В Мичигане из-за шторма погибли не менее пяти человек
Кроме того, гражданская гвардия разыскивает мужчину средних лет, чей автомобиль был унесен рекой, когда он ехал с женой и двумя детьми. Мальчик в возрасте 10 лет был найден живым в понедельник утром, сидящим на дереве. Мать и сестра были найдены вчера вечером, а поиски отца семейства продолжаются.
В настоящее время из-за шторма остаются закрытыми для движения пять второстепенных дорог в Мадридском сообществе, есть опасения обрушения конструкций на дорогах, соединяющих муниципалитеты Альдеа-дель-Фресно, Вилья-дель-Прадо и Вильяманта. Также остаются закрытыми несколько участков метро, состояние которых постоянно меняется.
Что касается Кастильи-Ла-Манчи, то здесь перекрыты шесть региональных дорог и муниципалитет Чозас-де-Каналес в Толедо.
Несмотря на то, что в понедельник сильные дожди начинают стихать, в Мадриде
и Кастилье-Ла-Манче сохраняется желтый уровень опасности. Так, в городе Монсиа провинции Таррагона
за три часа выпало 240 литров на квадратный метр. Рекорды по количеству осадков были также побиты в Мадриде, где в пиковые моменты выпадало 200 литров на квадратный метр.
В Словакии шторм перевернул автодом и повредил строения бассейна