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В Испании из-за шторма погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2023
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13:12 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/shtorm-1894060649.html
В Испании из-за шторма погибли два человека
В Испании из-за шторма погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2023
В Испании из-за шторма погибли два человека
Два человека погибло, один пропал без вести в результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб побережью Средиземного РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:12
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испания
мадрид
средиземное море
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МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибло, один пропал без вести в результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб побережью Средиземного моря, автономным сообществам Мадрид и Кастилия-Ла-Манча, передает в понедельник телеканал RTVE. По его информации, одним из погибших был 20-летний мужчина, который застрял в гаражном лифте, и пожарным потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. Еще один человек в городе Баргас погиб, находясь в своем автомобиле. Сообщается, что службы чрезвычайной помощи ведут поиски упавшего сегодня рано утром в реку автомобиля, в котором ехали отец и сын. Один из них, десятилетний ребенок, был спасен, но отец до сих пор числится пропавшим без вести. Прохождение шторма "Дана" в Мадридском сообществе вызвало крупные пробки в столице и повлияло на движение метро и нескольких поездов Renfe. Кроме того, пять второстепенных дорог в регионе остаются закрытыми для движения, также есть опасения по поводу возможного обрушения конструкций на дорогах, соединяющих муниципалитеты Альдеа-дель-Фресно, Вилья-дель-Прадо и Вильяманта. По данным службы спасения Мадридского сообщества, до 1.30 было зарегистрировано 1257 происшествий. В Толедо, по данным государственного метеорологического агентства (Aemet), в течение воскресенья накопилось 91,2 литра осадков на квадратный метр. Однако на метеостанциях в Кадисе, Сеговии и Таррагоне было зафиксировано самое большое количество накопленных осадков в Испании: в муниципалитете Кадис их количество составило 172,2 литра на квадратный метр. Несмотря на то, что в понедельник сильные дожди начинают стихать, в Мадриде и Кастилье-Ла-Манче сохраняется желтый уровень опасности.
https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html
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испания, мадрид, средиземное море
Испания, Мадрид, Средиземное море
В Испании из-за шторма погибли два человека

В Испании из-за сильного шторма погибли два человека, один пропал без вести

© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANASПоследствия непогоды в городе Альдеа-дель-Фресно. 4 сентября 2023
Последствия непогоды в городе Альдеа-дель-Фресно. 4 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANAS
Последствия непогоды в городе Альдеа-дель-Фресно. 4 сентября 2023
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МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибло, один пропал без вести в результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб побережью Средиземного моря, автономным сообществам Мадрид и Кастилия-Ла-Манча, передает в понедельник телеканал RTVE.
По его информации, одним из погибших был 20-летний мужчина, который застрял в гаражном лифте, и пожарным потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. Еще один человек в городе Баргас погиб, находясь в своем автомобиле.
Сообщается, что службы чрезвычайной помощи ведут поиски упавшего сегодня рано утром в реку автомобиля, в котором ехали отец и сын. Один из них, десятилетний ребенок, был спасен, но отец до сих пор числится пропавшим без вести.
Прохождение шторма "Дана" в Мадридском сообществе вызвало крупные пробки в столице и повлияло на движение метро и нескольких поездов Renfe. Кроме того, пять второстепенных дорог в регионе остаются закрытыми для движения, также есть опасения по поводу возможного обрушения конструкций на дорогах, соединяющих муниципалитеты Альдеа-дель-Фресно, Вилья-дель-Прадо и Вильяманта.
По данным службы спасения Мадридского сообщества, до 1.30 было зарегистрировано 1257 происшествий. В Толедо, по данным государственного метеорологического агентства (Aemet), в течение воскресенья накопилось 91,2 литра осадков на квадратный метр. Однако на метеостанциях в Кадисе, Сеговии и Таррагоне было зафиксировано самое большое количество накопленных осадков в Испании: в муниципалитете Кадис их количество составило 172,2 литра на квадратный метр.
Несмотря на то, что в понедельник сильные дожди начинают стихать, в Мадриде и Кастилье-Ла-Манче сохраняется желтый уровень опасности.
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