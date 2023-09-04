https://ria.ru/20230904/shtorm-1894060649.html

В Испании из-за шторма погибли два человека

В Испании из-за шторма погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2023

В Испании из-за шторма погибли два человека

Два человека погибло, один пропал без вести в результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб побережью Средиземного РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:12

2023-09-04T13:12

2023-09-04T13:12

испания

мадрид

средиземное море

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МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибло, один пропал без вести в результате сильного шторма "Дана", который с минувшего воскресенья нанес значительный ущерб побережью Средиземного моря, автономным сообществам Мадрид и Кастилия-Ла-Манча, передает в понедельник телеканал RTVE. По его информации, одним из погибших был 20-летний мужчина, который застрял в гаражном лифте, и пожарным потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. Еще один человек в городе Баргас погиб, находясь в своем автомобиле. Сообщается, что службы чрезвычайной помощи ведут поиски упавшего сегодня рано утром в реку автомобиля, в котором ехали отец и сын. Один из них, десятилетний ребенок, был спасен, но отец до сих пор числится пропавшим без вести. Прохождение шторма "Дана" в Мадридском сообществе вызвало крупные пробки в столице и повлияло на движение метро и нескольких поездов Renfe. Кроме того, пять второстепенных дорог в регионе остаются закрытыми для движения, также есть опасения по поводу возможного обрушения конструкций на дорогах, соединяющих муниципалитеты Альдеа-дель-Фресно, Вилья-дель-Прадо и Вильяманта. По данным службы спасения Мадридского сообщества, до 1.30 было зарегистрировано 1257 происшествий. В Толедо, по данным государственного метеорологического агентства (Aemet), в течение воскресенья накопилось 91,2 литра осадков на квадратный метр. Однако на метеостанциях в Кадисе, Сеговии и Таррагоне было зафиксировано самое большое количество накопленных осадков в Испании: в муниципалитете Кадис их количество составило 172,2 литра на квадратный метр. Несмотря на то, что в понедельник сильные дожди начинают стихать, в Мадриде и Кастилье-Ла-Манче сохраняется желтый уровень опасности.

https://ria.ru/20230829/shtorm-1892908103.html

испания

мадрид

средиземное море

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испания, мадрид, средиземное море