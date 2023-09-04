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Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага - РИА Новости, 04.09.2023
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05:20 04.09.2023 (обновлено: 11:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/shag-1893996270.html
Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага
Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага - РИА Новости, 04.09.2023
Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага
Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о процессе евроинтеграции Украины. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:20
2023-09-04T11:28
в мире
россия
украина
европа
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о процессе евроинтеграции Украины.&quot;Вступление в ЕС тебя не спасет. Это только еще больше разозлит Россию. Европейцы не станут сражаться в твоей войне&quot;, — написал Stavros Kakorematitis."Хочешь положить конец коррупции? Ты первый в списке. Просто откажись от поста президента, и это будет лучшим примером для твоего народа", — предложил Ramón Andrés Ramírez."От вас даже не ждут достижения ни одной из целей. Так что даже не притворяйтесь, что вы вступите в ЕС в этом веке", — съязвил I_Punish_Fools."Украина никогда не вернется, пока ты и твое правительство коррумпированы", — прокомментировал PPR."Мы, поляки, и Европа не хотим украинцев в Евросоюзе. Считаются голоса обычных людей, а не политиков", — заключил Maciej.В публикации украинский лидер назвал вступление в ЕС одной из главных стратегических целей Киева. По его словам, Еврокомиссия дала Украине семь рекомендаций по евроинтеграции, некоторые из которых уже выполнены. Среди них — закон о восстановлении электронного декларирования, поправки в закон о национальных меньшинствах и закон о политически значимых лицах.
https://ria.ru/20230904/vlast-1893993372.html
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в мире, россия, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз

Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о процессе евроинтеграции Украины.
«

"Вступление в ЕС тебя не спасет. Это только еще больше разозлит Россию. Европейцы не станут сражаться в твоей войне", — написал Stavros Kakorematitis.

"Хочешь положить конец коррупции? Ты первый в списке. Просто откажись от поста президента, и это будет лучшим примером для твоего народа", — предложил Ramón Andrés Ramírez.
"От вас даже не ждут достижения ни одной из целей. Так что даже не притворяйтесь, что вы вступите в ЕС в этом веке", — съязвил I_Punish_Fools.
"Украина никогда не вернется, пока ты и твое правительство коррумпированы", — прокомментировал PPR.
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"Мы, поляки, и Европа не хотим украинцев в Евросоюзе. Считаются голоса обычных людей, а не политиков", — заключил Maciej.
В публикации украинский лидер назвал вступление в ЕС одной из главных стратегических целей Киева. По его словам, Еврокомиссия дала Украине семь рекомендаций по евроинтеграции, некоторые из которых уже выполнены. Среди них — закон о восстановлении электронного декларирования, поправки в закон о национальных меньшинствах и закон о политически значимых лицах.
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