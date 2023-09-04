https://ria.ru/20230904/shag-1893996270.html

Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага

Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага - РИА Новости, 04.09.2023

Только разозлишь Россию. Зеленского предупредили о последствиях нового шага

Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о процессе евроинтеграции Украины. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T05:20

2023-09-04T05:20

2023-09-04T11:28

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о процессе евроинтеграции Украины."Вступление в ЕС тебя не спасет. Это только еще больше разозлит Россию. Европейцы не станут сражаться в твоей войне", — написал Stavros Kakorematitis."Хочешь положить конец коррупции? Ты первый в списке. Просто откажись от поста президента, и это будет лучшим примером для твоего народа", — предложил Ramón Andrés Ramírez."От вас даже не ждут достижения ни одной из целей. Так что даже не притворяйтесь, что вы вступите в ЕС в этом веке", — съязвил I_Punish_Fools."Украина никогда не вернется, пока ты и твое правительство коррумпированы", — прокомментировал PPR."Мы, поляки, и Европа не хотим украинцев в Евросоюзе. Считаются голоса обычных людей, а не политиков", — заключил Maciej.В публикации украинский лидер назвал вступление в ЕС одной из главных стратегических целей Киева. По его словам, Еврокомиссия дала Украине семь рекомендаций по евроинтеграции, некоторые из которых уже выполнены. Среди них — закон о восстановлении электронного декларирования, поправки в закон о национальных меньшинствах и закон о политически значимых лицах.

https://ria.ru/20230904/vlast-1893993372.html

https://ria.ru/20230903/krym-1893970888.html

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в мире, россия, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз