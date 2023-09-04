https://ria.ru/20230904/serbiya-1894087906.html

Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН

Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН - РИА Новости, 04.09.2023

Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подписал в ходе саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Индонезии договор о дружбе и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:49

2023-09-04T14:49

2023-09-04T14:49

в мире

сербия

индонезия

юго-восточная азия

ивица дачич

экономическое сообщество асеан

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БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подписал в ходе саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Индонезии договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, инструмент присоединения к объединению. Дачич участвует в понедельник в 43-м саммите АСЕАН в Джакарте. Государства-члены организации в июле этого года единогласно одобрили на пленарном заседании в июле заявку Белграда на вступление. В понедельник Сербия подписала договор наряду с Кувейтом и Панамой. "Мы питаем исключительно дружеские чувства к Индонезии и другим членам АСЕАН. Принципы, которых мы придерживались все эти годы – принципы АСЕАН. Взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела других государств, решение споров мирным путем. Поэтому с большим удовольствием сегодня подписываем документ – инструмент о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - цитирует главу МИД Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что шесть из десяти стран-членов объединения не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.

https://ria.ru/20230904/serbiya-1894013689.html

https://ria.ru/20230828/serbiya-1892741415.html

сербия

индонезия

юго-восточная азия

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в мире, сербия, индонезия, юго-восточная азия, ивица дачич, экономическое сообщество асеан