Рейтинг@Mail.ru
Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/serbiya-1894087906.html
Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН
Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН - РИА Новости, 04.09.2023
Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подписал в ходе саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Индонезии договор о дружбе и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:49
2023-09-04T14:49
в мире
сербия
индонезия
юго-восточная азия
ивица дачич
экономическое сообщество асеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подписал в ходе саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Индонезии договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, инструмент присоединения к объединению. Дачич участвует в понедельник в 43-м саммите АСЕАН в Джакарте. Государства-члены организации в июле этого года единогласно одобрили на пленарном заседании в июле заявку Белграда на вступление. В понедельник Сербия подписала договор наряду с Кувейтом и Панамой. "Мы питаем исключительно дружеские чувства к Индонезии и другим членам АСЕАН. Принципы, которых мы придерживались все эти годы – принципы АСЕАН. Взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела других государств, решение споров мирным путем. Поэтому с большим удовольствием сегодня подписываем документ – инструмент о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - цитирует главу МИД Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что шесть из десяти стран-членов объединения не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.
https://ria.ru/20230904/serbiya-1894013689.html
https://ria.ru/20230828/serbiya-1892741415.html
сербия
индонезия
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, индонезия, юго-восточная азия, ивица дачич, экономическое сообщество асеан
В мире, Сербия, Индонезия, Юго-Восточная Азия, Ивица Дачич, Экономическое сообщество АСЕАН
Сербия подписала договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН

Глава МИД Сербии Дачич подписал договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербии
Государственный флаг Республики Сербии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Республики Сербии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подписал в ходе саммита АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Индонезии договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, инструмент присоединения к объединению.
Дачич участвует в понедельник в 43-м саммите АСЕАН в Джакарте. Государства-члены организации в июле этого года единогласно одобрили на пленарном заседании в июле заявку Белграда на вступление. В понедельник Сербия подписала договор наряду с Кувейтом и Панамой.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Сербия проведет конгресс для ознакомления с преимуществами членства в БРИКС
09:42
"Мы питаем исключительно дружеские чувства к Индонезии и другим членам АСЕАН. Принципы, которых мы придерживались все эти годы – принципы АСЕАН. Взаимное уважение независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела других государств, решение споров мирным путем. Поэтому с большим удовольствием сегодня подписываем документ – инструмент о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - цитирует главу МИД Радио и телевидение Сербии.
Отмечается, что шесть из десяти стран-членов объединения не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Премьер Сербии высказалась о возможном вступлении в Евросоюз
28 августа, 18:20
 
В миреСербияИндонезияЮго-Восточная АзияИвица ДачичЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала