https://ria.ru/20230904/sdelka-1894137252.html

Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин

Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин

Россия не рассматривает договоренности с Турцией и Катаром по поставке 1 миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:04

2023-09-04T17:04

2023-09-04T17:40

россия

турция

катар

экономика

владимир путин

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия не рассматривает договоренности с Турцией и Катаром по поставке 1 миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается зерна, …мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и с Катаром, возможно, с Катаром, по поставке 1 миллиона тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке. Там есть же еще Украина, у которой свои интересы, мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, так что это не замена", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он отметил, что с российской стороны это был бы огромный вклад в решение продовольственных проблем африканских стран.

https://ria.ru/20230904/zerno-1894145706.html

россия

турция

катар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, катар, экономика, владимир путин