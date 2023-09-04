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Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
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17:04 04.09.2023 (обновлено: 17:40 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894137252.html
Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин
Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин
Россия не рассматривает договоренности с Турцией и Катаром по поставке 1 миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:04
2023-09-04T17:40
россия
турция
катар
экономика
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия не рассматривает договоренности с Турцией и Катаром по поставке 1 миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается зерна, …мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и с Катаром, возможно, с Катаром, по поставке 1 миллиона тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке. Там есть же еще Украина, у которой свои интересы, мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, так что это не замена", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он отметил, что с российской стороны это был бы огромный вклад в решение продовольственных проблем африканских стран.
https://ria.ru/20230904/zerno-1894145706.html
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россия, турция, катар, экономика, владимир путин
Россия, Турция, Катар, Экономика, Владимир Путин
Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин

Путин: РФ не рассматривает соглашения с Турцией как замену зерновой сделке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия не рассматривает договоренности с Турцией и Катаром по поставке 1 миллиона тонн зерна как замену зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается зерна, …мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и с Катаром, возможно, с Катаром, по поставке 1 миллиона тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке. Там есть же еще Украина, у которой свои интересы, мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, так что это не замена", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что с российской стороны это был бы огромный вклад в решение продовольственных проблем африканских стран.
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Россия поставит зерно в Турцию для отправки в бедные страны, заявил Путин
17:31
 
РоссияТурцияКатарЭкономикаВладимир Путин
 
 
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