В ЕС призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Представитель ЕС Стано призвал Россию вернуться к зерновой сделке
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают Россию вернуться к участию в черноморской зерновой инициативе, однако не стал комментировать готовность ЕС способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта.
"Мы призываем Россию... вернуться к зерновой инициативе", - сказал он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить этот вопрос во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.