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В ЕС призвали Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
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15:37 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894106068.html
В ЕС призвали Россию вернуться к зерновой сделке
В ЕС призвали Россию вернуться к зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
В ЕС призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают Россию вернуться к участию в черноморской зерновой инициативе, однако не РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:37
2023-09-04T15:37
россия
брюссель
турция
антониу гутерреш
сергей лавров
владимир путин
брикс
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают Россию вернуться к участию в черноморской зерновой инициативе, однако не стал комментировать готовность ЕС способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта. "Мы призываем Россию... вернуться к зерновой инициативе", - сказал он. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить этот вопрос во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894064584.html
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россия, брюссель, турция, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, брикс, евросоюз, оон
Россия, Брюссель, Турция, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, Евросоюз, ООН
В ЕС призвали Россию вернуться к зерновой сделке

Представитель ЕС Стано призвал Россию вернуться к зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе призывают Россию вернуться к участию в черноморской зерновой инициативе, однако не стал комментировать готовность ЕС способствовать облегчению российского сельскохозяйственного экспорта.
"Мы призываем Россию... вернуться к зерновой инициативе", - сказал он.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке
13:23
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить этот вопрос во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку
09:15
 
РоссияБрюссельТурцияАнтониу ГутеррешСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСЕвросоюзООН
 
 
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