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Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
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13:23 04.09.2023 (обновлено: 13:32 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sdelka-1894064584.html
Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке
Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023
Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке
Россия готова к переговорам по зерновой сделке, этот вопрос президент России Владимир Путин намерен обсудить во время переговоров с президентом Турции Реджепом... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:23
2023-09-04T13:32
владимир путин
россия
турция
сочи
антониу гутерреш
сергей лавров
брикс
оон
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова к переговорам по зерновой сделке, этот вопрос президент России Владимир Путин намерен обсудить во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом в Сочи.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894008988.html
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владимир путин, россия, турция, сочи, антониу гутерреш, сергей лавров, брикс, оон
Владимир Путин, Россия, Турция, Сочи, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке

Путин: Россия открыта к переговорам по зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова к переговорам по зерновой сделке, этот вопрос президент России Владимир Путин намерен обсудить во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом в Сочи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Турции оценили шансы Эрдогана убедить Путина возобновить зерновую сделку
09:15
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Будущее Турции зависит от России
30 августа, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияТурцияСочиАнтониу ГутеррешСергей ЛавровБРИКСООН
 
 
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