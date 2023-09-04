https://ria.ru/20230904/sdelka-1894064584.html

Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке

Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 04.09.2023

Путин оценил возможность переговоров по зерновой сделке

Россия готова к переговорам по зерновой сделке, этот вопрос президент России Владимир Путин намерен обсудить во время переговоров с президентом Турции Реджепом... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:23

2023-09-04T13:23

2023-09-04T13:32

владимир путин

россия

турция

сочи

антониу гутерреш

сергей лавров

брикс

оон

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия готова к переговорам по зерновой сделке, этот вопрос президент России Владимир Путин намерен обсудить во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", - заявил Владимир Путин в ходе переговоров с Эрдоганом в Сочи.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.В свою очередь Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894008988.html

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

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турция

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владимир путин, россия, турция, сочи, антониу гутерреш, сергей лавров, брикс, оон