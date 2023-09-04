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Мир надеется на соглашение о зерновом коридоре, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
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05:44 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/sdelka-1893997640.html
Мир надеется на соглашение о зерновом коридоре, пишут турецкие СМИ
Мир надеется на соглашение о зерновом коридоре, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 04.09.2023
Мир надеется на соглашение о зерновом коридоре, пишут турецкие СМИ
Внимание мира приковано к переговорам президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, "возродились надежды" на соглашение о... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T05:44
2023-09-04T05:44
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Внимание мира приковано к переговорам президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, "возродились надежды" на соглашение о зерновом коридоре, пишет турецкая газета Sabah. Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи впервые почти за год встретятся лично и обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, а также ряд других вопросов. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры пройдут в середине дня. "В ходе переговоров Эрдогана с российским коллегой будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Россией, а также состоится обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Внимание мира приковано к этой встрече. Возродились надежды на соглашение о зерновом коридоре, - сообщает издание. Основные ожидания от переговоров лидеров Турции и России связаны с решением вопроса о судьбе зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила 17 июля текущего года, или поиск её альтернативы. Ранее в Анкаре неоднократно выражали надежду на возвращение российской стороны к сделке, однако в Москве заявляли, что готовы возобновить ее реализацию только после выполнения Западом договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России. Основной задачей сделки провозглашалась поставка зерна в беднейшие страны мира, чтобы не допустить там продовольственного кризиса. В преддверие встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств.
https://ria.ru/20230904/peregovory-1893997278.html
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Зерновая сделка, В мире
Мир надеется на соглашение о зерновом коридоре, пишут турецкие СМИ

Sabah: внимание мира приковано к переговорам Эрдогана и Путина в Сочи

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Внимание мира приковано к переговорам президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи, "возродились надежды" на соглашение о зерновом коридоре, пишет турецкая газета Sabah.
Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи впервые почти за год встретятся лично и обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, а также ряд других вопросов. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры пройдут в середине дня.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана для зерновой сделки
05:30
"В ходе переговоров Эрдогана с российским коллегой будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Россией, а также состоится обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Внимание мира приковано к этой встрече. Возродились надежды на соглашение о зерновом коридоре, - сообщает издание.
Основные ожидания от переговоров лидеров Турции и России связаны с решением вопроса о судьбе зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила 17 июля текущего года, или поиск её альтернативы.
Логотип Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT
05:21
Ранее в Анкаре неоднократно выражали надежду на возвращение российской стороны к сделке, однако в Москве заявляли, что готовы возобновить ее реализацию только после выполнения Западом договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России. Основной задачей сделки провозглашалась поставка зерна в беднейшие страны мира, чтобы не допустить там продовольственного кризиса.
В преддверие встречи президентов России и Турции в Москве 30 августа состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, на которых обсуждалась еще одна российская инициатива, предполагающая поставки в Турцию при финансовом участии Катара до 1 миллиона тонн зерна по льготной цене. В дальнейшем это зерно планируется перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны мира. По итогам встречи Фидан заявил, что обсудил с Лавровым технические детали вокруг транзита зерна и они будут представлены на рассмотрение главам государств.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Источник: альтернативы зерновой сделке без России небезопасны
05:33
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЗерновая сделкаВ мире
 
 
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