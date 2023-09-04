https://ria.ru/20230904/sberbank-1894167859.html
Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке
Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке - РИА Новости, 04.09.2023
Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке
Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки в Федеральную службу по... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:44
2023-09-04T18:44
2023-09-04T18:47
экономика
китай
сбербанк россии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
республика алтай
приморский край
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В банке сообщили РИА Новости, что это необходимо для "потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе.Банк 30 августа подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Сбер银行". Иероглифы обозначают слово "банк"."Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", - прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.С Китаем граничат Республика Алтай, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская и Еврейская автономная области.Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. Ранее в мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сбербанк россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), республика алтай, приморский край
Экономика, Китай, Сбербанк России, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Республика Алтай, Приморский край
Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке
Сбербанк подал в Роспатент заявку на товарный знак на китайском языке
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В банке сообщили РИА Новости, что это необходимо для "потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе.
Банк 30 августа подал в Роспатент
заявку на регистрацию товарного знака "Сбер银行". Иероглифы обозначают слово "банк".
"Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", - прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.
С Китаем граничат Республика Алтай
, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края
, а также Амурская и Еврейская автономная области
.
Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. Ранее в мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.
Сбербанк планирует принять участие в эксперименте по исламскому банкингу