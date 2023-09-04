https://ria.ru/20230904/sberbank-1894167859.html

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке - РИА Новости, 04.09.2023

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака на китайском языке

Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки в Федеральную службу по... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:44

2023-09-04T18:44

2023-09-04T18:47

экономика

китай

сбербанк россии

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

республика алтай

приморский край

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк подал на регистрацию новый товарный знак с обозначением слова "банк" на китайском языке, следует из соответствующей заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В банке сообщили РИА Новости, что это необходимо для "потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе.Банк 30 августа подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Сбер银行". Иероглифы обозначают слово "банк"."Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", - прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.С Китаем граничат Республика Алтай, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, а также Амурская и Еврейская автономная области.Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. Ранее в мае первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы.

https://ria.ru/20230901/sberbank-1893540486.html

китай

республика алтай

приморский край

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экономика, китай, сбербанк россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), республика алтай, приморский край