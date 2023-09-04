На Сахалине учеников затопленной ливнями школы перевели на дистант
Учеников затопленной в циклон школы №23 в Южно-Сахалинске перевели на дистант
Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Учеников средней общеобразовательной школы №23 Южно-Сахалинска, которую затопило ливнями, перевели на дистанционное обучение до 8 сентября, сообщает мэрия на сайте.
Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске в ночь на 1 сентября из-за обильных осадков, в городе развернули пункт временного размещения, ночью вода подтопила подвалы школ №1, 23 и лицея №1. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил о переносе линеек в школах города на 4 сентября из-за непогоды. Мощный ливень оставил без света около 2,6 тысячи человек, электроснабжение восстановили к вечеру пятницы. Режим чрезвычайной ситуации также ввели в Невельском районе на юге Сахалинской области, где сильные дожди подтопили улицы и вызвали сход селя, и в Анивском районе после подтопления жилых домов и улиц.
Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
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Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
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Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
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Школу №23 на Сахалине восстанавливают после потопа
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Мэрия отмечает, что сегодня школа №23 полностью обесточена, идет восстановление электроснабжения.
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"Учитывая отсутствие электроснабжения, было принято решение об организации с 5 по 8 сентября дистанционного обучения. Без света не работают компьютеры, интерактивные доски. Первоклассники начнут учебный год на базе Дворца детского (юношеского) творчества", - приводятся слова директора школы Валентины Шереметьевой.
Власти города отмечают, что помещение и имущество учреждения серьезно пострадали во время потопа. Ликвидация последствий продолжается. Помещения отмыли, вывезли грунт, который принес поток воды. Больше всего пострадала столовая. Сейчас подсчитывают ущерб для проведения аварийно-восстановительных работ и санитарной очистки.