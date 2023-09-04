"Росатом" отгрузил корпус ядерного реактора для энергоблока Курской АЭС-2
"Росатом" отгрузил корпус ядерного реактора для второго блока Курской АЭС-2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машиностроители "Росатома" отгрузили изготовленный корпус ядерного реактора для строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации холдинга "Атомэнергомаш".
"С производственной площадки "Атоммаш"… отгружен корпус атомного реактора нового типа – ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Оборудование предназначено для второго энергоблока Курской АЭС-2. Вес отгруженного изделия — 340 тонн. Транспортировка изделия будет проходить комбинированным путем: с помощью водного и наземного транспорта", - говорится в сообщении. Завод "Атоммаш" - предприятие "Атомэнергомаша" в Волгодонске Ростовской области.
"Это уже четвертый реактор, выпущенный "Атоммашем" в этом году. А это значит, что наш машиностроительный дивизион выходит на рекордный темп выпуска реакторного оборудования. Отмечу, что это не рекорд ради рекордов, а ответ на амбициозную программу "Росатома" по строительству АЭС в нашей стране и за рубежом. Госкорпорация прикладывает максимум усилий, чтобы сохранять лидирующие позиции на мировом рынке атомных технологий", – заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
В августе в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным Лихачев сообщил, что "Росатом" перекрывает рекорд советской атомной отрасли и в нынешнем году выпустит пять корпусов ядерных реакторов.
Корпус реактора для второго блока Курской АЭС-2 – четвертый, изготовленный "Росатомом" в 2023 году. Ранее в адрес заказчиков были отправлены корпуса реакторов и комплекты парогенераторов для Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" (обе – в КНР) и АЭС "Куданкулам" (Индия).
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения III+ являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это разработка российских проектировщиков на базе технических решений для реакторных установок ВВЭР-1200. Атомные реакторы нового типа обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, а также повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям. Оборудование изготовлено из безникелевой стали и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Корпус реактора ВВЭР-ТОИ имеет свои особенности. Например, в отличие от корпуса реактора ВВЭР-1200 в нем уменьшено количество сварных соединений с шести до четырех – исключены сварные соединения в активной зоне. Это снижает радиационное воздействие на швы и улучшает эксплуатационные характеристики изделия, что позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы корпуса еще на 40 лет.