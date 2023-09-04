Рейтинг@Mail.ru
Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:42 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/rezervy-1894086066.html
Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы
Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 04.09.2023
Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:42
2023-09-04T14:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/12/1516851286_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_e2be45022ee14a7639c5f0f5f65c340a.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта. Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению - 17%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и системе водоотведения - 33%", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что созданы резервы по топливу - 291 тысяча тонн по углю, 379 тысяч тонн по мазуту и 21,5 тысячи тонн по дизельному топливу. "Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно и в полном объеме обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
https://ria.ru/20230826/moskva-1892360117.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/12/1516851286_0:0:678:508_1920x0_80_0_0_f3175e7763098b8da5272b60a79ccfb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы

Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта. Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению - 17%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и системе водоотведения - 33%", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что созданы резервы по топливу - 291 тысяча тонн по углю, 379 тысяч тонн по мазуту и 21,5 тысячи тонн по дизельному топливу.
«
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно и в полном объеме обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
Проверка системы теплоснабжения - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В Москве завершили испытания теплосетей перед отопительным сезоном
26 августа, 10:21
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала