Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта. Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению - 17%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и системе водоотведения - 33%", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что созданы резервы по топливу - 291 тысяча тонн по углю, 379 тысяч тонн по мазуту и 21,5 тысячи тонн по дизельному топливу.
«
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно и в полном объеме обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.