https://ria.ru/20230904/rezervy-1894086066.html

Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы

Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 04.09.2023

Важные резервы по топливу и мощности созданы в Москве в преддверии зимы

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:42

2023-09-04T14:42

2023-09-04T14:42

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москва

петр бирюков

жкх

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта. Резерв по тепловой мощности составляет 47%, газоснабжению - 17%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19% и системе водоотведения - 33%", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что созданы резервы по топливу - 291 тысяча тонн по углю, 379 тысяч тонн по мазуту и 21,5 тысячи тонн по дизельному топливу. "Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно и в полном объеме обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

https://ria.ru/20230826/moskva-1892360117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы