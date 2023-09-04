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Кулеба ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Кулеба ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 04.09.2023
Кулеба ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о предоставлении Украине американских баллистических ракет ATACMS не закрыт, по его словам,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:07
2023-09-04T20:07
2023-09-04T20:07
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сергей лавров
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о предоставлении Украине американских баллистических ракет ATACMS не закрыт, по его словам, США примут решение, завершив анализ данных. "Вопрос о предоставлении Украине американских ракет ATACMS открыт. Он совершенно не закрыт. В последнем разговоре с государственным секретарем США мы это обсуждали. Он подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение", - приводит слова Кулебы агентство "Укринформ". Он добавил, что Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты. По его мнению, "будет более чем естественно", если США и Германия присоединятся к этой коалиции. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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сергей лавров, дмитрий кулеба, нато, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, НАТО, Украина, Россия, США
Кулеба ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Кулеба: вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS не закрыт