https://ria.ru/20230904/rabotino-1894022152.html

Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ

Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023

Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ

Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:37

2023-09-04T10:37

2023-09-04T10:56

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", — говорится в публикации.О том, что противник остается наиболее активным на направлениях Работино — Вербовое и Приютное — Урожайное, ранее сегодня заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.Российские военные отражают все атаки ВСУ, подчеркнул он.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ в течение нескольких месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, евгений балицкий