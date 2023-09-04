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Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 04.09.2023 (обновлено: 10:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/rabotino-1894022152.html
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ
Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:37
2023-09-04T10:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.&quot;Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе&quot;, — говорится в публикации.О том, что противник остается наиболее активным на направлениях Работино — Вербовое и Приютное — Урожайное, ранее сегодня заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.Российские военные отражают все атаки ВСУ, подчеркнул он.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ в течение нескольких месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Евгений Балицкий
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ

Балицкий: группа из 20 штурмовиков ВСУ уничтожена под Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", — говорится в публикации.

О том, что противник остается наиболее активным на направлениях Работино — Вербовое и Приютное — Урожайное, ранее сегодня заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.
Российские военные отражают все атаки ВСУ, подчеркнул он.
В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ в течение нескольких месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЕвгений Балицкий
 
 
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