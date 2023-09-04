https://ria.ru/20230904/rabotino-1894022152.html
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ
Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:37
2023-09-04T10:37
2023-09-04T10:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851378_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_08d45d02fcd215b03d297dca28988ee7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу украинских штурмовиков в районе села Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", — говорится в публикации.О том, что противник остается наиболее активным на направлениях Работино — Вербовое и Приютное — Урожайное, ранее сегодня заявил и врио главы ДНР Денис Пушилин.Российские военные отражают все атаки ВСУ, подчеркнул он.В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ в течение нескольких месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать. Там не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890851378_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_8e2b89b9298f071f8da26154cf2ee43f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Евгений Балицкий
Российские военные уничтожили у села Работино штурмовую группу ВСУ
Балицкий: группа из 20 штурмовиков ВСУ уничтожена под Работино