https://ria.ru/20230904/putin-1894127658.html
Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин
Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин
Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, намерена и далее обеспечивать турецкую экономику и третьи страны дешевым, но высокоэффективным и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:40
2023-09-04T16:40
2023-09-04T17:37
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
сочи
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, намерена и далее обеспечивать турецкую экономику и третьи страны дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894131821.html
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Путин о намерении России обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны
Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, намерена и далее обеспечивать турецкую экономику и третьи страны дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива, заявил президент России Владимир Путин.
2023-09-04T16:40
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сочи
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сочи
Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин
Путин: Россия намерена обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны