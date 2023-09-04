https://ria.ru/20230904/putin-1894127658.html

Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин

Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023

Россия была и будет надежным поставщиком газа, заявил Путин

Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, намерена и далее обеспечивать турецкую экономику и третьи страны дешевым, но высокоэффективным и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:40

2023-09-04T16:40

2023-09-04T17:37

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

сочи

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, намерена и далее обеспечивать турецкую экономику и третьи страны дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи прошли в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов делегаций. Далее лидеры стран продолжили общение за обедом.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894131821.html

россия

турция

сочи

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о намерении России обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, намерена и далее обеспечивать турецкую экономику и третьи страны дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива, заявил президент России Владимир Путин. 2023-09-04T16:40 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сочи