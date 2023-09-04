Рейтинг@Mail.ru
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 04.09.2023 (обновлено: 16:12 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894114162.html
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 04.09.2023
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"
Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:04
2023-09-04T16:12
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого сентября Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". На повестке дня – рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894106546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"

Путин 5 сентября по видеосвязи проведет заседание оргкомитета "Победа"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого сентября Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". На повестке дня – рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно
15:41
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала