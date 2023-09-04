https://ria.ru/20230904/putin-1894114162.html

Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"

Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 04.09.2023

Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"

Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:04

2023-09-04T16:04

2023-09-04T16:12

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого сентября Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". На повестке дня – рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894106546.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия