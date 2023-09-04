https://ria.ru/20230904/putin-1894114162.html
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа" - РИА Новости, 04.09.2023
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"
Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:04
2023-09-04T16:04
2023-09-04T16:12
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого сентября Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". На повестке дня – рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894106546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин во вторник проведет заседание оргкомитета "Победа"
Путин 5 сентября по видеосвязи проведет заседание оргкомитета "Победа"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого сентября Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа". На повестке дня – рассмотрение заявок на присвоение почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и создание Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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