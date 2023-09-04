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ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 04.09.2023 (обновлено: 11:11 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/punkt-1894020725.html
ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные на Краснолиманском направлении взяли под контроль опорный пункт ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:30
2023-09-04T11:11
специальная военная операция на украине
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении взяли под контроль опорный пункт ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешел под наш контроль", — сказал руководитель региона.Говоря о ситуации под Артемовском, он отметил, что противник продолжает пытаться занять высоты в окрестностях города. Кроме того, активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские подразделения отбивают все попытки.На Марьинском направлении позиции несколько улучшились, продолжил Пушилин."Это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника — он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами", — отметил врио главы ДНР.На Авдеевском направлении, по его словам, существенных изменений нет.
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денис пушилин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении перешел под контроль ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении взяли под контроль опорный пункт ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешел под наш контроль", — сказал руководитель региона.
Говоря о ситуации под Артемовском, он отметил, что противник продолжает пытаться занять высоты в окрестностях города. Кроме того, активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские подразделения отбивают все попытки.
На Марьинском направлении позиции несколько улучшились, продолжил Пушилин.
«
"Это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника — он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами", — отметил врио главы ДНР.
На Авдеевском направлении, по его словам, существенных изменений нет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Российские военные улучшили позиции на Марьинском направлении
10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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