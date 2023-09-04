https://ria.ru/20230904/punkt-1894020725.html

ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023

ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении взяли под контроль опорный пункт ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:30

2023-09-04T10:30

2023-09-04T11:11

специальная военная операция на украине

денис пушилин

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении взяли под контроль опорный пункт ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешел под наш контроль", — сказал руководитель региона.Говоря о ситуации под Артемовском, он отметил, что противник продолжает пытаться занять высоты в окрестностях города. Кроме того, активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские подразделения отбивают все попытки.На Марьинском направлении позиции несколько улучшились, продолжил Пушилин."Это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника — он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами", — отметил врио главы ДНР.На Авдеевском направлении, по его словам, существенных изменений нет.

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Екатерина Зайцева

денис пушилин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность