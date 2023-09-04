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Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве - РИА Новости, 04.09.2023
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12:10 04.09.2023 (обновлено: 13:52 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/proizvodstvo-1894045108.html
Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве
Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве - РИА Новости, 04.09.2023
Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве
Машиностроение после нескольких десятилетий депрессии переживает настоящий подъем, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:10
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машиностроение после нескольких десятилетий депрессии переживает настоящий подъем, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тысячи человек", - рассказал Собянин.По его словам, предприятия активно развиваются и наращивают выпуск продукции. В частности, в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%."Продукция московского машиностроения пользуется огромным спросом внутри страны. Кроме того, столичные машиностроители активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки", - добавил мэр.
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безопасность, калашников (концерн)
Безопасность, Калашников (концерн)
Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве

Собянин: машиностроение в Москве переживает подъем после долгих лет депрессии

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машиностроение после нескольких десятилетий депрессии переживает настоящий подъем, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Одной из важнейших задач новой индустриализации является возрождение отечественного машиностроения. После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тысячи человек", - рассказал Собянин.
По его словам, предприятия активно развиваются и наращивают выпуск продукции. В частности, в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%.
"Продукция московского машиностроения пользуется огромным спросом внутри страны. Кроме того, столичные машиностроители активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки", - добавил мэр.
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