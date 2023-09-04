https://ria.ru/20230904/prigovor-1894113493.html

Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам

Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам - РИА Новости, 04.09.2023

Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам

Полиция в Москве возбудила уголовное дело после кражи порядка 2,5 миллионов рублей из квартиры в Москве, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:03

2023-09-04T16:03

2023-09-04T16:18

происшествия

жилье

узбекистан

иркутск

московская область (подмосковье)

юлия рутберг

культура

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве возбудила уголовное дело после кражи порядка 2,5 миллионов рублей из квартиры в Москве, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали журналистам в пресс-службе столичного главка МВД; информированный источник уточнил агентству, что от рук злоумышленника пострадала квартира народной артистки России Юлии Рутберг. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в краже из московской квартиры Юлии Рутберг. По его данным, им оказался ранее судимый уроженец Узбекистана, а ущерб, предварительно, составил почти 2,5 миллиона рублей. Артистка в свою очередь сообщала агентству, что ее квартиру обворовали, пока она находилась на гастролях в Иркутске. По официальным данным главка, подозреваемый взломал замок входной двери и проник в квартиру, откуда украл деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся. Сумму ущерба в полиции подтвердили - она составила около 2,5 миллионов рублей. Также в главке подтвердили и задержание подозреваемого, его поймали в Подмосковье. Злоумышленником оказался некий 37-летний мужчина, у него изъята часть похищенного. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - сказали в ведомстве, уточнив, что санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

https://ria.ru/20230903/ograblenie-1893976075.html

узбекистан

иркутск

московская область (подмосковье)

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происшествия, жилье, узбекистан, иркутск, московская область (подмосковье), юлия рутберг