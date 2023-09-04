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Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам - РИА Новости, 04.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:03 04.09.2023 (обновлено: 16:18 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/prigovor-1894113493.html
Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам
Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам - РИА Новости, 04.09.2023
Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам
Полиция в Москве возбудила уголовное дело после кражи порядка 2,5 миллионов рублей из квартиры в Москве, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:03
2023-09-04T16:18
происшествия
жилье
узбекистан
иркутск
московская область (подмосковье)
юлия рутберг
культура
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве возбудила уголовное дело после кражи порядка 2,5 миллионов рублей из квартиры в Москве, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали журналистам в пресс-службе столичного главка МВД; информированный источник уточнил агентству, что от рук злоумышленника пострадала квартира народной артистки России Юлии Рутберг. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в краже из московской квартиры Юлии Рутберг. По его данным, им оказался ранее судимый уроженец Узбекистана, а ущерб, предварительно, составил почти 2,5 миллиона рублей. Артистка в свою очередь сообщала агентству, что ее квартиру обворовали, пока она находилась на гастролях в Иркутске. По официальным данным главка, подозреваемый взломал замок входной двери и проник в квартиру, откуда украл деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся. Сумму ущерба в полиции подтвердили - она составила около 2,5 миллионов рублей. Также в главке подтвердили и задержание подозреваемого, его поймали в Подмосковье. Злоумышленником оказался некий 37-летний мужчина, у него изъята часть похищенного. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - сказали в ведомстве, уточнив, что санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
https://ria.ru/20230903/ograblenie-1893976075.html
узбекистан
иркутск
московская область (подмосковье)
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происшествия, жилье, узбекистан, иркутск, московская область (подмосковье), юлия рутберг
Происшествия, Жилье, Узбекистан, Иркутск, Московская область (Подмосковье), Юлия Рутберг, Культура
Обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам

МВД: обокравшего квартиру Рутберг преступника могут приговорить к десяти годам

© AP Photo / Seth WenigНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Полиция в Москве возбудила уголовное дело после кражи порядка 2,5 миллионов рублей из квартиры в Москве, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали журналистам в пресс-службе столичного главка МВД; информированный источник уточнил агентству, что от рук злоумышленника пострадала квартира народной артистки России Юлии Рутберг.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в краже из московской квартиры Юлии Рутберг. По его данным, им оказался ранее судимый уроженец Узбекистана, а ущерб, предварительно, составил почти 2,5 миллиона рублей. Артистка в свою очередь сообщала агентству, что ее квартиру обворовали, пока она находилась на гастролях в Иркутске.
По официальным данным главка, подозреваемый взломал замок входной двери и проник в квартиру, откуда украл деньги в рублях и иностранной валюте, после чего скрылся. Сумму ущерба в полиции подтвердили - она составила около 2,5 миллионов рублей. Также в главке подтвердили и задержание подозреваемого, его поймали в Подмосковье. Злоумышленником оказался некий 37-летний мужчина, у него изъята часть похищенного.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража", - сказали в ведомстве, уточнив, что санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Актриса театра и кино Юлия Рутберг - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В Москве ограбили квартиру Юлии Рутберг
Вчера, 20:59
 
КультураПроисшествияЖильеУзбекистанИркутскМосковская область (Подмосковье)Юлия Рутберг
 
 
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