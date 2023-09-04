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В Москве потушили пожар в районе Ленинградского вокзала

В Москве потушили пожар в районе Ленинградского вокзала - РИА Новости, 04.09.2023

В Москве потушили пожар в районе Ленинградского вокзала

Пожар в районе Ленинградского вокзала в Москве полностью ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:17

2023-09-04T22:17

2023-09-04T22:17

происшествия

москва

ленинградский вокзал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар в районе Ленинградского вокзала в Москве полностью ликвидирован, информации о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости о пожаре около Ленинградского вокзала в Москве: загорелась крыша неэксплуатируемого здания по улице Комсомольская площадь, дом 1А, строение 14."В 21.59 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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происшествия, москва, ленинградский вокзал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия