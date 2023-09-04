https://ria.ru/20230904/pozhar-1894194758.html

Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания

Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания - РИА Новости, 04.09.2023

Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания

Крыша неэксплуатируемого здания загорелась около Ленинградского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T22:01

2023-09-04T22:01

2023-09-04T22:07

происшествия

москва

ленинградский вокзал

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Крыша неэксплуатируемого здания загорелась около Ленинградского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В 21:08 04.09.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 14. Происходит загорание кровли неэксплуатируемого отдельно стоящего строения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения",- говорится в сообщении.Добавляется, что к 21.46 (мск) пожар был локализован.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

москва

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2023

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происшествия, москва, ленинградский вокзал