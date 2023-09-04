Рейтинг@Mail.ru
Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 04.09.2023 (обновлено: 22:07 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/pozhar-1894194758.html
Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания
Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания - РИА Новости, 04.09.2023
Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания
Крыша неэксплуатируемого здания загорелась около Ленинградского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T22:01
2023-09-04T22:07
происшествия
москва
ленинградский вокзал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Крыша неэксплуатируемого здания загорелась около Ленинградского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В 21:08 04.09.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 14. Происходит загорание кровли неэксплуатируемого отдельно стоящего строения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения",- говорится в сообщении.Добавляется, что к 21.46 (мск) пожар был локализован.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ленинградский вокзал
Происшествия, Москва, Ленинградский вокзал
Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша здания

Около Ленинградского вокзала в Москве загорелась крыша неиспользуемого здания

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Крыша неэксплуатируемого здания загорелась около Ленинградского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В 21:08 04.09.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 14. Происходит загорание кровли неэксплуатируемого отдельно стоящего строения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения",- говорится в сообщении.
Добавляется, что к 21.46 (мск) пожар был локализован.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах
27 мая, 23:34
 
ПроисшествияМоскваЛенинградский вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала