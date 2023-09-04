https://ria.ru/20230904/pozhar-1893990597.html
Открытие горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытие горение на складе в Подмосковье ликвидировали - РИА Новости, 04.09.2023
Открытие горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Открытое горение в Подмосковье, где тушили складское здание на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T01:35
2023-09-04T01:35
2023-09-04T01:46
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
видное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Открытое горение в Подмосковье, где тушили складское здание на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидировано, сообщает МЧС России.Ранее прокуратура Московской области сообщала о возгорании склада лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное, площадь пожара, предварительно, составляла 1,2 тысячи квадратных метров. Позднее МЧС РФ заявило, что возгорание локализовано на той же площади в складском здании на Каширском шоссе, пострадавших нет."Отрытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС России.
московская область (подмосковье)
россия
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видное
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Видное
Открытие горение на складе в Подмосковье ликвидировали
МЧС: Открытие горение на складе в Подмосковье ликвидировали