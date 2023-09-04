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Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 04.09.2023
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00:53 04.09.2023 (обновлено: 01:01 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/pozhar-1893988470.html
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 04.09.2023
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар в Подмосковье локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:53
2023-09-04T01:01
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
видное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар в Подмосковье локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщает МЧС России. Ранее прокуратура Московской области сообщала о возгорании склада лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное, площадь пожара, предварительно, составляла 1,2 тысячи квадратных метров, информцаия о пострадавших уточнялась. "Подмосковные пожарные МЧС России локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров. Возгорание произошло в складском здании на Каширском шоссе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ. Как отмечается, данных о пострадавших нет.
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московская область (подмосковье)
россия
видное
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Видное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье локализовали

МЧС: пожар в Подмосковье локализовали на площади 1,2 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар в Подмосковье локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщает МЧС России.
Ранее прокуратура Московской области сообщала о возгорании склада лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное, площадь пожара, предварительно, составляла 1,2 тысячи квадратных метров, информцаия о пострадавших уточнялась.
"Подмосковные пожарные МЧС России локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров. Возгорание произошло в складском здании на Каширском шоссе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ.
Как отмечается, данных о пострадавших нет.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияВидноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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