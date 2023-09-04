https://ria.ru/20230904/pozhar-1893988470.html
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 04.09.2023
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар в Подмосковье локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:53
2023-09-04T00:53
2023-09-04T01:01
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
видное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пожар в Подмосковье локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщает МЧС России. Ранее прокуратура Московской области сообщала о возгорании склада лакокрасочных изделий в подмосковном городе Видное, площадь пожара, предварительно, составляла 1,2 тысячи квадратных метров, информцаия о пострадавших уточнялась. "Подмосковные пожарные МЧС России локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров. Возгорание произошло в складском здании на Каширском шоссе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС РФ. Как отмечается, данных о пострадавших нет.
https://ria.ru/20230902/pozhar-1893874913.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, видное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Видное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
МЧС: пожар в Подмосковье локализовали на площади 1,2 тысяч квадратных метров