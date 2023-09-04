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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 04.09.2023 (обновлено: 15:09 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/poteri-1894065507.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:26
2023-09-04T15:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 40 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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