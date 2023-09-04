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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:26
2023-09-04T13:26
2023-09-04T15:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 40 военных на Краснолиманском направлении