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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:26

2023-09-04T13:26

2023-09-04T15:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили до 40 украинских солдат за сутки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)