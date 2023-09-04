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ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении

ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.09.2023

ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:19

2023-09-04T13:19

2023-09-04T13:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

сша

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, сша