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ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:19
2023-09-04T13:19
2023-09-04T13:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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запорожская область
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, США
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении