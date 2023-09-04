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ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 04.09.2023 (обновлено: 13:35 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/poteri-1894063403.html
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.09.2023
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:19
2023-09-04T13:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
сша
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, США
ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отбили контратаку ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20", - сообщили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьСША
 
 
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