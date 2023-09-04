Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pogoda-1894004363.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 04.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:03
2023-09-04T08:03
общество
москва
центр "фобос"
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150740/08/1507400841_0:180:2400:1530_1920x0_80_0_0_d54aec0956b9d32949a81ea2ece3724a.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня увеличение облачности, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет без существенных изменений и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230903/pogoda-1893955282.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150740/08/1507400841_813:393:2329:1530_1920x0_80_0_0_2114c4f7347e3479a36181b9143f86e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Котилевская: без осадков и до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина на велосипеде в парке "Коломенское" в Москве
Мужчина на велосипеде в парке Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина на велосипеде в парке "Коломенское" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В Москве сегодня увеличение облачности, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет без существенных изменений и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Вчера, 17:35
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала