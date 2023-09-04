https://ria.ru/20230904/pogoda-1894004363.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 04.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:03
2023-09-04T08:03
2023-09-04T08:03
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Преимущественно без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня увеличение облачности, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 20 - плюс 22 градуса, по области плюс 18 - плюс 23. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет без существенных изменений и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230903/pogoda-1893955282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Котилевская: без осадков и до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник