https://ria.ru/20230904/podozrevaemyy-1894202369.html

Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского

Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского - РИА Новости, 05.09.2023

Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского

Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-04T23:46

2023-09-04T23:46

2023-09-05T00:05

происшествия

владимирская область

россия

ковровский район

следственный комитет россии (ск рф)

группа газ

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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Владимирской области в понедельник сообщило, что вечером в воскресенье на дороге в Ковровском районе водитель автомобиля "ГАЗ" не остановился по требованию инспекторов ДПС и решил скрыться. При этом он совершил наезд на сотрудника ППС, который с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. Его личность установили. СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). "Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Подчеркивается, что мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведен обыск. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее суд лишил подозреваемого права управлять транспортными средствами.

https://ria.ru/20230904/ubiystvo-1894070001.html

владимирская область

россия

ковровский район

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происшествия, владимирская область, россия, ковровский район, следственный комитет россии (ск рф), группа газ