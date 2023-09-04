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Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского - РИА Новости, 05.09.2023
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского
Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-04T23:46
2023-09-04T23:46
2023-09-05T00:05
происшествия
владимирская область
россия
ковровский район
следственный комитет россии (ск рф)
группа газ
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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Владимирской области в понедельник сообщило, что вечером в воскресенье на дороге в Ковровском районе водитель автомобиля "ГАЗ" не остановился по требованию инспекторов ДПС и решил скрыться. При этом он совершил наезд на сотрудника ППС, который с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. Его личность установили. СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). "Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Подчеркивается, что мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведен обыск. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее суд лишил подозреваемого права управлять транспортными средствами.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, россия, ковровский район, следственный комитет россии (ск рф), группа газ
Происшествия, Владимирская область, Россия, Ковровский район, Следственный комитет России (СК РФ), Группа ГАЗ
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского
СК: во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского