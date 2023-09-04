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Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского - РИА Новости, 05.09.2023
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23:46 04.09.2023 (обновлено: 00:05 05.09.2023)
https://ria.ru/20230904/podozrevaemyy-1894202369.html
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского - РИА Новости, 05.09.2023
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского
Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-04T23:46
2023-09-05T00:05
происшествия
владимирская область
россия
ковровский район
следственный комитет россии (ск рф)
группа газ
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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ. УМВД по Владимирской области в понедельник сообщило, что вечером в воскресенье на дороге в Ковровском районе водитель автомобиля "ГАЗ" не остановился по требованию инспекторов ДПС и решил скрыться. При этом он совершил наезд на сотрудника ППС, который с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. Его личность установили. СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). "Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Подчеркивается, что мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведен обыск. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее суд лишил подозреваемого права управлять транспортными средствами.
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владимирская область
россия
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происшествия, владимирская область, россия, ковровский район, следственный комитет россии (ск рф), группа газ
Происшествия, Владимирская область, Россия, Ковровский район, Следственный комитет России (СК РФ), Группа ГАЗ
Во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского

СК: во Владимирской области задержали подозреваемого в наезде на полицейского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Водитель, который подозревается в том, что сбил полицейского, уходя от погони во Владимирской области, задержан, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
УМВД по Владимирской области в понедельник сообщило, что вечером в воскресенье на дороге в Ковровском районе водитель автомобиля "ГАЗ" не остановился по требованию инспекторов ДПС и решил скрыться. При этом он совершил наезд на сотрудника ППС, который с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Машину нарушитель бросил в лесу, а сам скрылся. Его личность установили.
СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
"Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Коврова", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
Подчеркивается, что мужчина допрошен в качестве подозреваемого, по месту его жительства проведен обыск. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее суд лишил подозреваемого права управлять транспортными средствами.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Вчера, 13:41
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияКовровский районСледственный комитет России (СК РФ)Группа ГАЗ
 
 
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