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В Сочи открыли для купания два пляжа
В Сочи открыли для купания два пляжа - РИА Новости, 04.09.2023
В Сочи открыли для купания два пляжа
Сочинские городские пляжи в центре города "Маяк" и "Ривьера" открыли для купания, сообщил РИА Новости администратор пляжных зон Артём Ключников. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:15
2023-09-04T19:15
2023-09-04T19:15
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Сочинские городские пляжи в центре города "Маяк" и "Ривьера" открыли для купания, сообщил РИА Новости администратор пляжных зон Артём Ключников. Ранее корреспондент агентства передавал, что большую часть пляжей вдоль центральной набережной "Маяк", а также экопляж "Остров" и "Ривьера" закрыли для купания после ливней. "Ривьера" и "Маяк", да (открыты - ред.)", - сказал Ключников. Он добавил, что экопляж "Остров", откроют завтра. С воскресенья не работает и пляж Pullman. Как пояснили РИА Новости в справочном центре одноимённого отеля, в распоряжении которого находится пляжная зона, на пляже можно только посидеть, погружаться в воду нельзя. По наблюдению корреспондента РИА Новости, от Красной Поляны и до Центрального района Сочи установилась ясная погода, от утренних ливней практически не осталось следа. При этом на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение из-за дождей. До окончания понедельника синоптики прогнозируют дожди, оползни, смерчи над морем от Магри до Веселого, ветер, выход рек из берегов. Погода восстановится только к вечеру 5 сентября, говорили РИА Новости в гидрометеоцентр региона.
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сочи, новости - туризм
Туризм, Сочи, Новости - Туризм
В Сочи открыли для купания два пляжа
В Сочи открыли для купания пляжи "Маяк" и "Ривьера"
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Сочинские городские пляжи в центре города "Маяк" и "Ривьера" открыли для купания, сообщил РИА Новости администратор пляжных зон Артём Ключников.
Ранее корреспондент агентства передавал, что большую часть пляжей вдоль центральной набережной "Маяк", а также экопляж "Остров" и "Ривьера" закрыли для купания после ливней.
"Ривьера" и "Маяк", да (открыты - ред.)", - сказал Ключников.
Он добавил, что экопляж "Остров", откроют завтра. С воскресенья не работает и пляж Pullman. Как пояснили РИА Новости в справочном центре одноимённого отеля, в распоряжении которого находится пляжная зона, на пляже можно только посидеть, погружаться в воду нельзя.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, от Красной Поляны и до Центрального района Сочи установилась ясная погода, от утренних ливней практически не осталось следа. При этом на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение из-за дождей. До окончания понедельника синоптики прогнозируют дожди, оползни, смерчи над морем от Магри до Веселого, ветер, выход рек из берегов. Погода восстановится только к вечеру 5 сентября, говорили РИА Новости в гидрометеоцентр региона.
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