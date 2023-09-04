https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html

Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях

Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях - РИА Новости, 04.09.2023

Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях

Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:18

2023-09-04T21:18

2023-09-04T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

красный крест

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного комитета Красного креста. "Приезжал Красный крест, привозил зубные щетки и прочие гигиенические принадлежности, но эффективного общения с ними не было. Когда мы с ними общались, надзиратели все равно присутствовали", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красный крест