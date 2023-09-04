https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях - РИА Новости, 04.09.2023
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях
Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:18
2023-09-04T21:18
2023-09-04T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
красный крест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867986743_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7e210eac0b70f3ec2a720a9c3db128a.jpg
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного комитета Красного креста. "Приезжал Красный крест, привозил зубные щетки и прочие гигиенические принадлежности, но эффективного общения с ними не было. Когда мы с ними общались, надзиратели все равно присутствовали", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867986743_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_8bd8a4c0bd37efa108a31edd7fb92c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный крест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Крест
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях
Украинские надзиратели не давали российским пленным общаться с МККК