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Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях - РИА Новости, 04.09.2023
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях
Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:18
2023-09-04T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
красный крест
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного комитета Красного креста. "Приезжал Красный крест, привозил зубные щетки и прочие гигиенические принадлежности, но эффективного общения с ними не было. Когда мы с ними общались, надзиратели все равно присутствовали", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1892966559.html
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в мире, красный крест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Крест
Вернувшийся из плена военный раскрыл правду об украинских надзирателях

Украинские надзиратели не давали российским пленным общаться с МККК

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Вернувшийся из плена российский военный рассказал, что украинские надзиратели не давали ему и другим пленным открыто общаться с сотрудниками Международного комитета Красного креста.
"Приезжал Красный крест, привозил зубные щетки и прочие гигиенические принадлежности, но эффективного общения с ними не было. Когда мы с ними общались, надзиратели все равно присутствовали", - сказал он журналистам.
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