https://ria.ru/20230904/plennyy-1893995699.html

Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву

Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву - РИА Новости, 04.09.2023

Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву

Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме, все из-за того, что жители города могут принять их за сотрудников военкомата, которые разносят... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T04:35

2023-09-04T04:35

2023-09-04T04:41

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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме, все из-за того, что жители города могут принять их за сотрудников военкомата, которые разносят повестки, сообщил РИА Новости пленный ВСУ. "Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке (гражданская одежда - ред.), я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу", — сказал пленный. По его словам, стыдно носить форму в городе из-за тех людей, которые служат военкоматах, устанавливают таксу за те или иные услуги, "отмазывают" от службы. "Простой солдат приходит - не то чтобы получает, но шансы получить есть", — добавил он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230904/otstrochka-1893989197.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины