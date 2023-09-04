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Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 04.09.2023 (обновлено: 04:41 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/plennyy-1893995699.html
Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву
Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву - РИА Новости, 04.09.2023
Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву
Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме, все из-за того, что жители города могут принять их за сотрудников военкомата, которые разносят... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T04:35
2023-09-04T04:41
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме, все из-за того, что жители города могут принять их за сотрудников военкомата, которые разносят повестки, сообщил РИА Новости пленный ВСУ. "Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке (гражданская одежда - ред.), я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу", — сказал пленный. По его словам, стыдно носить форму в городе из-за тех людей, которые служат военкоматах, устанавливают таксу за те или иные услуги, "отмазывают" от службы. "Простой солдат приходит - не то чтобы получает, но шансы получить есть", — добавил он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230904/otstrochka-1893989197.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, почему он боялся ходить в форме по Киеву

Пленный: украинским военным в Киеве стыдно и опасно появляться в форме на улице

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Военным в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в форме, все из-за того, что жители города могут принять их за сотрудников военкомата, которые разносят повестки, сообщил РИА Новости пленный ВСУ.
"Примерно полтора месяца назад был в городе Киеве. Ходим только в гражданке (гражданская одежда - ред.), я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу", — сказал пленный.
По его словам, стыдно носить форму в городе из-за тех людей, которые служат военкоматах, устанавливают таксу за те или иные услуги, "отмазывают" от службы.
"Простой солдат приходит - не то чтобы получает, но шансы получить есть", — добавил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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