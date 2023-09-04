https://ria.ru/20230904/perekus-1893994312.html

Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса

Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса - РИА Новости, 04.09.2023

Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса

Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости, также можно приготовить роллы из лаваша с салатом и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T03:24

2023-09-04T03:24

2023-09-04T10:40

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости, также можно приготовить роллы из лаваша с салатом и овощами, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. Врач отметил, что при выборе ребенку еды в школу надо помнить, что она должна быть здоровой, питательной, разнообразной, удобной для быстрого употребления и сохранять свежесть в течение нескольких часов. "При выборе напитка предпочтение следует отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту. Хлеб лучше использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией. Если перекус планируется в течение ближайших двух-трех часов, можно использовать такие продукты, богатые белком, как яйца, телятину, курицу, индейку, сыр с учетом предпочтений ребенка", — рассказал Османов.По его словам, незаменимыми источниками клетчатки и витаминов являются овощи и фрукты. Можно взять с собой нарезанные яблоки, груши, огурец, сладкий перец, листовой салат. "В домашних условиях можно приготовить вместе с ребенком батончики гранола из овсяных хлопьев, орехов, изюма и меда. Также в качестве перекуса можно использовать приготовленные роллы из лаваша с разными начинками - сыр, листовой салат, огурец, сладкий перец, морковь, сэндвичи, мини-пиццы домашние", — рассказал врач. По его словам, ягоды, помидоры, богатые жидкостью, лучше не использовать, так как ребенок может испачкаться. "Не стоит использовать в качестве перекуса сладкие газированные напитки, пакетированные соки, сладости - конфеты, шоколад, пирожные, вафли, - так как они содержат много сахара и мало питательных веществ, а также мясные полуфабрикаты - быстро портятся", — добавил собеседник агентства. Врач рассказал, что орехи, сухофрукты, цукаты, семечки богаты триптофаном, цинком, железом, углеводами, витаминами, полезными растительными жирами и являются полезным энергетическим перекусом. "Организм ребенка на 80-90% состоит из воды. Как взрослому, так и ребенку требуется достаточное количество жидкости для оптимальной работы как головного мозга, так и внутренних органов. Поэтому школьнику можно брать бутылку с водой в школу", — заключил педиатр.

https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html

https://sn.ria.ru/20220301/shkola-1775863552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, исмаил османов, социальный навигатор, детские вопросы