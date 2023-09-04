https://ria.ru/20230904/perekus-1893994312.html
Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса
Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса - РИА Новости, 04.09.2023
Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса
Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости, также можно приготовить роллы из лаваша с салатом и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T03:24
2023-09-04T03:24
2023-09-04T10:40
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости, также можно приготовить роллы из лаваша с салатом и овощами, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. Врач отметил, что при выборе ребенку еды в школу надо помнить, что она должна быть здоровой, питательной, разнообразной, удобной для быстрого употребления и сохранять свежесть в течение нескольких часов. "При выборе напитка предпочтение следует отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту. Хлеб лучше использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией. Если перекус планируется в течение ближайших двух-трех часов, можно использовать такие продукты, богатые белком, как яйца, телятину, курицу, индейку, сыр с учетом предпочтений ребенка", — рассказал Османов.По его словам, незаменимыми источниками клетчатки и витаминов являются овощи и фрукты. Можно взять с собой нарезанные яблоки, груши, огурец, сладкий перец, листовой салат. "В домашних условиях можно приготовить вместе с ребенком батончики гранола из овсяных хлопьев, орехов, изюма и меда. Также в качестве перекуса можно использовать приготовленные роллы из лаваша с разными начинками - сыр, листовой салат, огурец, сладкий перец, морковь, сэндвичи, мини-пиццы домашние", — рассказал врач. По его словам, ягоды, помидоры, богатые жидкостью, лучше не использовать, так как ребенок может испачкаться. "Не стоит использовать в качестве перекуса сладкие газированные напитки, пакетированные соки, сладости - конфеты, шоколад, пирожные, вафли, - так как они содержат много сахара и мало питательных веществ, а также мясные полуфабрикаты - быстро портятся", — добавил собеседник агентства. Врач рассказал, что орехи, сухофрукты, цукаты, семечки богаты триптофаном, цинком, железом, углеводами, витаминами, полезными растительными жирами и являются полезным энергетическим перекусом. "Организм ребенка на 80-90% состоит из воды. Как взрослому, так и ребенку требуется достаточное количество жидкости для оптимальной работы как головного мозга, так и внутренних органов. Поэтому школьнику можно брать бутылку с водой в школу", — заключил педиатр.
https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html
https://sn.ria.ru/20220301/shkola-1775863552.html
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РИА Новости
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общество, москва, исмаил османов, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Москва, Исмаил Османов, Социальный навигатор, Детские вопросы
Главный педиатр Москвы рассказал, что дать школьнику для перекуса
Главный педиатр Москвы заявил, что школьнику для перекуса лучше дать яйца
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для перекуса в школе можно использовать яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи, не содержащие много жидкости, также можно приготовить роллы из лаваша с салатом и овощами, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
Врач отметил, что при выборе ребенку еды в школу надо помнить, что она должна быть здоровой, питательной, разнообразной, удобной для быстрого употребления и сохранять свежесть в течение нескольких часов.
«
"При выборе напитка предпочтение следует отдавать питьевой негазированной воде или домашнему компоту. Хлеб лучше использовать цельнозерновой с семенами и отрубями, что зарядит ребенка дополнительной энергией. Если перекус планируется в течение ближайших двух-трех часов, можно использовать такие продукты, богатые белком, как яйца, телятину, курицу, индейку, сыр с учетом предпочтений ребенка", — рассказал Османов.
По его словам, незаменимыми источниками клетчатки и витаминов являются овощи и фрукты. Можно взять с собой нарезанные яблоки, груши, огурец, сладкий перец, листовой салат.
"В домашних условиях можно приготовить вместе с ребенком батончики гранола из овсяных хлопьев, орехов, изюма и меда. Также в качестве перекуса можно использовать приготовленные роллы из лаваша с разными начинками - сыр, листовой салат, огурец, сладкий перец, морковь, сэндвичи, мини-пиццы домашние", — рассказал врач.
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По его словам, ягоды, помидоры, богатые жидкостью, лучше не использовать, так как ребенок может испачкаться.
"Не стоит использовать в качестве перекуса сладкие газированные напитки, пакетированные соки, сладости - конфеты, шоколад, пирожные, вафли, - так как они содержат много сахара и мало питательных веществ, а также мясные полуфабрикаты - быстро портятся", — добавил собеседник агентства.
Врач рассказал, что орехи, сухофрукты, цукаты, семечки богаты триптофаном, цинком, железом, углеводами, витаминами, полезными растительными жирами и являются полезным энергетическим перекусом.
"Организм ребенка на 80-90% состоит из воды. Как взрослому, так и ребенку требуется достаточное количество жидкости для оптимальной работы как головного мозга, так и внутренних органов. Поэтому школьнику можно брать бутылку с водой в школу", — заключил педиатр.
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