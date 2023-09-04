https://ria.ru/20230904/peregovory-1894199740.html

Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания

Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания - РИА Новости, 04.09.2023

Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания

Первый визит в Россию с момента переизбрания на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел позитивно, но обе стороны должны сохранить динамику и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:06

2023-09-04T23:06

2023-09-04T23:06

россия

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

в мире

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ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Первый визит в Россию с момента переизбрания на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел позитивно, но обе стороны должны сохранить динамику и подкрепить результаты переговоров решениями, высказал мнение РИА Новости профессор в области международных отношений университета Катара, специалист по Турции Али Бакир. "Целью визита президента Турции в Россию было вынесение на обсуждение ряда вопросов, к которым так или иначе имеют отношение как Турция, так и Россия, и попытка найти решение некоторых сложных вопросов. Война на Украине, зерновая сделка, Сирия, энергетика и другие вопросы были среди тех, которые Эрдоган хотел обсудить. Встреча прошла позитивно, но этого недостаточно, обе стороны должны сохранить динамику и подкрепить результаты переговоры решениями, способными облегчить их осуществление", - сказал профессор. По его мнению, отношения между двумя странами остаются довольно крепкими. "Президент Турции считает, что, учитывая хорошие отношения Анкары как с Россией, так и с Украиной, Турция располагает хорошими возможностями для того, чтобы найти дипломатическое решение кризиса на Украине, если вовлеченные стороны проявят волю и смелость пойти по этому пути", - отметил Бакир. Как указал эксперт, "Эрдоган убежден, что прекращение этой войны отвечает интересам всех вовлеченных сторон, и кризис может быть разрешен дипломатическими методами, если стороны конфликта верят в возможность урегулирования". Говоря о будущем зерновой сделки, исходя из результатов переговоров в Сочи, Бакир заметил, что "Эрдоган хотел бы сохранить надежду на возобновление сделки посредством переговоров с президентом России". Кроме того, по его мнению, Турция хочет найти решение сирийского кризиса в соответствии с международными резолюциями и турецко-российскими соглашениями. Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи 4 сентября заявил, что стороны уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке. По его словам, РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Относительно газового хаба Путин заявил, что Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки. Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что обсудил с российским коллегой строительство новой АЭС в турецком Синопе.

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html

https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894144382.html

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россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире