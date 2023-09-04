Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894199740.html
Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания
Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания - РИА Новости, 04.09.2023
Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания
Первый визит в Россию с момента переизбрания на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел позитивно, но обе стороны должны сохранить динамику и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T23:06
2023-09-04T23:06
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894081652_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_7ea4d97ad311ebeaa31055c46c2066de.jpg
ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Первый визит в Россию с момента переизбрания на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел позитивно, но обе стороны должны сохранить динамику и подкрепить результаты переговоров решениями, высказал мнение РИА Новости профессор в области международных отношений университета Катара, специалист по Турции Али Бакир. "Целью визита президента Турции в Россию было вынесение на обсуждение ряда вопросов, к которым так или иначе имеют отношение как Турция, так и Россия, и попытка найти решение некоторых сложных вопросов. Война на Украине, зерновая сделка, Сирия, энергетика и другие вопросы были среди тех, которые Эрдоган хотел обсудить. Встреча прошла позитивно, но этого недостаточно, обе стороны должны сохранить динамику и подкрепить результаты переговоры решениями, способными облегчить их осуществление", - сказал профессор. По его мнению, отношения между двумя странами остаются довольно крепкими. "Президент Турции считает, что, учитывая хорошие отношения Анкары как с Россией, так и с Украиной, Турция располагает хорошими возможностями для того, чтобы найти дипломатическое решение кризиса на Украине, если вовлеченные стороны проявят волю и смелость пойти по этому пути", - отметил Бакир. Как указал эксперт, "Эрдоган убежден, что прекращение этой войны отвечает интересам всех вовлеченных сторон, и кризис может быть разрешен дипломатическими методами, если стороны конфликта верят в возможность урегулирования". Говоря о будущем зерновой сделки, исходя из результатов переговоров в Сочи, Бакир заметил, что "Эрдоган хотел бы сохранить надежду на возобновление сделки посредством переговоров с президентом России". Кроме того, по его мнению, Турция хочет найти решение сирийского кризиса в соответствии с международными резолюциями и турецко-российскими соглашениями. Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи 4 сентября заявил, что стороны уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке. По его словам, РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Относительно газового хаба Путин заявил, что Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки. Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что обсудил с российским коллегой строительство новой АЭС в турецком Синопе.
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894144382.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894081652_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_015629fe7fbc29cea83bb90312cdcef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Эксперт прокомментировал первый визит Эрдогана в Россию после переизбрания

Эксперт Бакир призвал РФ и Турцию подкрепить результаты переговоров действиями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
ДОХА, 4 сен - РИА Новости. Первый визит в Россию с момента переизбрания на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел позитивно, но обе стороны должны сохранить динамику и подкрепить результаты переговоров решениями, высказал мнение РИА Новости профессор в области международных отношений университета Катара, специалист по Турции Али Бакир.
"Целью визита президента Турции в Россию было вынесение на обсуждение ряда вопросов, к которым так или иначе имеют отношение как Турция, так и Россия, и попытка найти решение некоторых сложных вопросов. Война на Украине, зерновая сделка, Сирия, энергетика и другие вопросы были среди тех, которые Эрдоган хотел обсудить. Встреча прошла позитивно, но этого недостаточно, обе стороны должны сохранить динамику и подкрепить результаты переговоры решениями, способными облегчить их осуществление", - сказал профессор.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Будущее Турции зависит от России
30 августа, 08:00
По его мнению, отношения между двумя странами остаются довольно крепкими. "Президент Турции считает, что, учитывая хорошие отношения Анкары как с Россией, так и с Украиной, Турция располагает хорошими возможностями для того, чтобы найти дипломатическое решение кризиса на Украине, если вовлеченные стороны проявят волю и смелость пойти по этому пути", - отметил Бакир.
Как указал эксперт, "Эрдоган убежден, что прекращение этой войны отвечает интересам всех вовлеченных сторон, и кризис может быть разрешен дипломатическими методами, если стороны конфликта верят в возможность урегулирования". Говоря о будущем зерновой сделки, исходя из результатов переговоров в Сочи, Бакир заметил, что "Эрдоган хотел бы сохранить надежду на возобновление сделки посредством переговоров с президентом России".
Кроме того, по его мнению, Турция хочет найти решение сирийского кризиса в соответствии с международными резолюциями и турецко-российскими соглашениями.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
Вчера, 16:07
Путин по итогам переговоров с Эрдоганом в Сочи 4 сентября заявил, что стороны уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке. По его словам, РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Относительно газового хаба Путин заявил, что Россия и Турция намерены учредить совместную рабочую группу для строительства газового хаба, на повестке дня также вопросы, согласования правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки. Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что обсудил с российским коллегой строительство новой АЭС в турецком Синопе.
Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Будем в контакте". Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги
Вчера, 17:27
 
РоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала