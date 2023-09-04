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Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам - РИА Новости, 04.09.2023
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам
Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:15
2023-09-04T21:15
2023-09-04T21:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он .Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Турция, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о возможности переговоров