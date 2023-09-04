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Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 04.09.2023 (обновлено: 21:28 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894189711.html
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам - РИА Новости, 04.09.2023
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам
Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала". РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:15
2023-09-04T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
турция
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он .Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".
https://ria.ru/20230903/krym-1893970888.html
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в мире, киев, украина, россия, турция, юрий ушаков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Турция, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам

Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о возможности переговоров

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".
"Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он .
Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияТурцияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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