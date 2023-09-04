https://ria.ru/20230904/peregovory-1894189711.html

Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам

Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам - РИА Новости, 04.09.2023

Ушаков заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам

Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала". РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:15

2023-09-04T21:15

2023-09-04T21:28

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала"."Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели", - сказал он .Он также сообщил, что глава МИД Турции, побывавший в Киеве до встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, "никаких весточек не передавал".

https://ria.ru/20230903/krym-1893970888.html

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в мире, киев, украина, россия, турция, юрий ушаков, владимир путин