Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку
Путин: на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации на Украине
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке.
«
"И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов", - сказал Путин по итогам переговоров.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.