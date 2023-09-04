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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023
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16:44 04.09.2023 (обновлено: 17:00 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894129036.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:44
2023-09-04T17:00
политика
украина
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке."И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов", - сказал Путин по итогам переговоров.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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политика, украина, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
Политика, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку

Путин: на переговорах с Эрдоганом большое внимание уделили ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке.
«
"И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов", - сказал Путин по итогам переговоров.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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22 июля, 01:03
 
ПолитикаУкраинаРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделка
 
 
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