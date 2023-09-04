https://ria.ru/20230904/peregovory-1894129036.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку - РИА Новости, 04.09.2023

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:44

2023-09-04T16:44

2023-09-04T17:00

политика

украина

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации на Украине и зерновой сделке."И, конечно, большое внимание в ходе переговоров мы уделили актуальным международным темам, в частности ситуации вокруг Украины. И, естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов", - сказал Путин по итогам переговоров.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

украина

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, украина, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка