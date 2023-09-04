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Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
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16:30 04.09.2023 (обновлено: 17:30 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894123454.html
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.09.2023
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине
В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:30
2023-09-04T17:30
сочи
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер отметил, что большое внимание собеседники уделили ситуации на Украине и прекращению зерновой сделки.Как подчеркнул Путин, выход Москвы из черноморской инициативы не оказал влияния на мировой рынок, цены снижаются, недостатка в продовольствии нет."Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", — добавил глава государства.Он напомнил, что Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства. В то же время Запад обманывал Москву по поводу гуманитарных целей — из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, добавил президент.Эрдоган, в свою очередь, отметил, что считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным.Путин подчеркнул, что российская сторона сразу же реанимирует это соглашение, как только данные ей обещания будут исполнены. Говоря о конфликте на Украине, президент Турции выразил готовность стать посредником между сторонами.В свою очередь, Путин напомнил, что достигнутые при посредничестве Эрдогана договоренности Киев "отправил на свалку".&quot;К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем&quot;, — добавил глава государства.Он констатировал, что так называемое украинское контрнаступление не буксует, а полностью провалилось. Президент выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась, и не отказывается от переговоров.Первая почти за год личная встреча Путина и Эрдогана продолжалась около трех часов. Сначала делегации общались в широких составах, затем лидеры продолжили переговоры за обедом.
https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html
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сочи, владимир путин, политика
Сочи, Владимир Путин, Политика
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер отметил, что большое внимание собеседники уделили ситуации на Украине и прекращению зерновой сделки.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Россия намерена продолжить экспорт продовольствия и удобрений, заявил Путин
16:46
Как подчеркнул Путин, выход Москвы из черноморской инициативы не оказал влияния на мировой рынок, цены снижаются, недостатка в продовольствии нет.
«
"Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", — добавил глава государства.
Он напомнил, что Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства. В то же время Запад обманывал Москву по поводу гуманитарных целей — из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, добавил президент.
Эрдоган, в свою очередь, отметил, что считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции
Россия не рассматривает альтернативу зерновой сделке, заявил Путин
дополняется ...
Путин подчеркнул, что российская сторона сразу же реанимирует это соглашение, как только данные ей обещания будут исполнены.
Говоря о конфликте на Украине, президент Турции выразил готовность стать посредником между сторонами.
В свою очередь, Путин напомнил, что достигнутые при посредничестве Эрдогана договоренности Киев "отправил на свалку".
«

"К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", — добавил глава государства.

Он констатировал, что так называемое украинское контрнаступление не буксует, а полностью провалилось. Президент выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась, и не отказывается от переговоров.
Первая почти за год личная встреча Путина и Эрдогана продолжалась около трех часов. Сначала делегации общались в широких составах, затем лидеры продолжили переговоры за обедом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Путин в Сочи угощал Эрдогана харчо и барабулькой
16:07
 
СочиВладимир ПутинПолитика
 
 
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