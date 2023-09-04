https://ria.ru/20230904/peregovory-1894123454.html

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине - РИА Новости, 04.09.2023

Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию на Украине

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:30

2023-09-04T16:30

2023-09-04T17:30

сочи

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер отметил, что большое внимание собеседники уделили ситуации на Украине и прекращению зерновой сделки.Как подчеркнул Путин, выход Москвы из черноморской инициативы не оказал влияния на мировой рынок, цены снижаются, недостатка в продовольствии нет."Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой", — добавил глава государства.Он напомнил, что Киев использовал гуманитарные коридоры для террористических атак на гражданские объекты, пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности судоходства. В то же время Запад обманывал Москву по поводу гуманитарных целей — из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, добавил президент.Эрдоган, в свою очередь, отметил, что считает справедливыми ожидания России, а замечание о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам — правильным.Путин подчеркнул, что российская сторона сразу же реанимирует это соглашение, как только данные ей обещания будут исполнены. Говоря о конфликте на Украине, президент Турции выразил готовность стать посредником между сторонами.В свою очередь, Путин напомнил, что достигнутые при посредничестве Эрдогана договоренности Киев "отправил на свалку"."К этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", — добавил глава государства.Он констатировал, что так называемое украинское контрнаступление не буксует, а полностью провалилось. Президент выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась, и не отказывается от переговоров.Первая почти за год личная встреча Путина и Эрдогана продолжалась около трех часов. Сначала делегации общались в широких составах, затем лидеры продолжили переговоры за обедом.

https://ria.ru/20230904/eksport-1894129954.html

https://ria.ru/20230904/sdelka-1894137252.html

https://ria.ru/20230904/obed-1894115108.html

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сочи, владимир путин, политика